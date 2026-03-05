Для обманутых дольщиков создали реестр

В Иркутской области кризис в строительной сфере достиг апогея. Застройщики не могут сдать вовремя дома и вновь появилась категория обманутых дольщиков.

В связи с чем создан реестр обманутых дольщиков, пострадавших от действий застройщиков, работающих в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщает портал «Ирсити.ру». Этот шаг стал результатом усилий региональных властей по повышению транспарентности и защите прав граждан, оказавшихся в сложной ситуации из-за задержек или остановок строительства их жилья. Согласно опубликованному на портале антикоррупционной экспертизы проекту приказа, в реестр войдут граждане, которые заключили договоры подряда на строительство своих домов с использованием ипотечных кредитов, но по каким-то причинам обязательства застройщиков по передаче жилья не были выполнены. Ведение этого реестра поручено специалистам регионального управления комплексного развития и стимулирования в строительстве, причем для включения в него необходимо подать соответствующее заявление. Формы документов, как самого реестра, так и заявления, пока отсутствуют, но ожидается, что это будет сделано в ближайшее время.

Напомним, что в прошлом году в Иркутске и области возникла ситуация, когда множество граждан столкнулись с проблемами при реализации своих жилищных проектов. Зафиксировано было несколько десятков случаев, связанных с задержками в строительстве, зачастую на уровне фундамента, после чего работы прекращались. Люди продолжали выплачивать ипотечные кредиты, но долгожданное жилье так и не получали. Виновные в подобных ситуациях застройщики, такие как «Стройинновации», ИП Нестерчук, ИП Журба и «Бригада», были привлечены к уголовной ответственности. Пострадавшие жители поделились своими историями — видеограф Станислав Толстнев, многодетная семья Виктории Смирновой, семьи учителей Нины и Сергея, а также Анастасия Петрова — все сталкивались с тем, что деньги застройщикам передавались, а строительство на месте останавливалось, зачастую не дойдя до завершения даже фундамента.

В конце ноября в центре Иркутска прошел массовый митинг, на котором пострадавшие дольщики обратились к президенту Владимиру Путину с видеообращением. Они попросили руководителя страны вмешаться и помочь людям решить сложившуюся проблему. Создание реестра становится важным инструментом для учета и защиты интересов граждан, пострадавших в сфере ИЖС.