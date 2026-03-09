В Бурятии зарождается новый антиалкогольный тренд

Бурятия на протяжении многих лет удерживает печальную позицию в числе российских регионов с наиболее острой проблемой алкоголизации населения. Однако 2025 год преподнес неоднозначную статистику. С одной стороны, введенные ограничения позволили добиться ощутимого снижения смертности и уровня потребления алкоголя. С другой - неожиданно и тревожно поползла вверх кривая хронического алкоголизма. Это парадоксальный сигнал, указывающий на глубину проблемы, которую не решить одними лишь запретительными мерами. Перекрыть вентиль мало. Нужно менять саму культуру потребления, смещать акценты с «налить и выпить» на «встретиться и поговорить». Показательный случай произошел на открытии выставки. Вместо привычного фуршета с шампанским гостям предложили фирменный бурятский чай с боовами.Традиция устраивать фуршет с шампанским после открытия выставки имеет корни, уходящие в европейскую культуру салонов и академий. Это сочетание двух явлений: потребности художников в меценатах и маркетингового гения виноделов.В XIX веке, особенно во времена Второй империи во Франции и Викторианской эпохи в Англии, искусство стало тесно связано с социальным статусом. Посещение выставок и общение с художниками превратилось в светское событие. Буржуазия и аристократия, которые были главными покупателями искусства, привыкли к роскоши и ритуалам. Угощение на таких мероприятиях стало способом продемонстрировать свой статус и гостеприимство. Сначала подавали легкие закуски и вина, но ключевую роль играл конкретный напиток.Шампанское неслучайно стало главным напитком вернисажей. Это был хитрый маркетинговый ход производителей. Они активно продвигали свою продукцию в среде художников и буржуазии. И первыми начали дарить ящики шампанского популярным художникам того времени, чтобы те пили его на своих званых вечерах. Это был гениальный ход: богемная элита, пьющая конкретное шампанское, создавала ему репутацию напитка искусства и праздника.Шампанское с его игристыми пузырьками и праздничным видом ассоциировалось с легкостью, вдохновением и моментом триумфа - «выстрел пробки в потолок» символизировал рождение нового творения. В отличие от тяжелых соусов и сложных блюд, легкие закуски и шампанское позволяли гостям оставаться мобильными, свободно перемещаться по залу, держать бокал в одной руке и при этом общаться и рассматривать искусство, не рискуя испачкать ни себя, ни картины.Традиция фуршета с шампанским возникла из желания художников общаться с покупателями и из маркетинговой стратегии производителей шампанского, сделавших этот напиток символом успеха в искусстве. Данный ритуал превращает посещение выставок в светское мероприятие. Другими словами, это бизнес, и ничего личного.Таким образом, благодаря лоббированию производителей алкогольных напитков создается устойчивый образ, что любое светское мероприятие, в данном случае выставка, должно сопровождаться алкоголем. А аппетит, как известно, приходит во время еды.Согласно рейтингу стран мира по уровню употребления алкоголя, рассчитанному по методике ВОЗ, Россия занимает 29-е место по итогам 2025 года. Это сравнительный показатель, измеряющий уровень потребления алкоголя в странах мира, выражаемый в литрах чистого этилового спирта на душу населения.Бурятия, к счастью, больше не входит в список самых пьющих регионов страны. Отчасти благодаря антиалкогольным законам, вступившим в силу с 1 марта прошлого года. Надо отметить, что наша республика одной из первых ввела ограничения.Как писали ранее, эти меры принесли ощутимые плоды. Например, смертность от отравлений алкоголем снизилась на 37,5%. Госпитализации с алкогольными психозами упали на 36,5%. Общее потребление спирта на душу населения снизилось до 7,85 литра абсолютного этанола, что позволило региону выполнить целевой показатель нацпроекта. Количество отравлений спиртным (включая суррогаты) сократилось с 201 до 156 случаев, а смертей от них - со 101 до 85.Логичным следствием ограничений стало падение легальных продаж. По данным системы ЕГАИС, за девять месяцев 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий объем реализации алкоголя (с учетом пива) снизился на 11%.Несмотря на оптимистичные цифры, в Бурятии фиксируется устойчивый тренд на рост хронического алкоголизма.Показатель заболеваемости хроническим алкоголизмом (на 100 тыс. человек) увеличился с 23,8 (2022 год) до 27,1 (2025). Динамика такова, что общий прирост числа лиц с этим диагнозом составил 0,72%. Показатель употребления спиртного с вредными последствиями (на 100 тыс. человек) вырос с 12,8 до 13,4. Это также свидетельствует о переходе большего числа людей в опасную стадию потребления.На первый взгляд цифры выглядят парадоксально: острых состояний (психозов, отравлений) становится меньше, а больных с «хронией» - больше. При этом в Улан-Удэ зафиксировано снижение числа пациентов с диагнозом «хронический алкоголизм» лишь на 5,2%, а по республике в целом показатель растет.Ситуация с алкоголизмом в Бурятии на конец 2025 года представляет собой классический пример «двух сторон одной медали». Медицинская статистика и снижение смертности вселяют оптимизм и доказывают эффективность ограничительных мер, о чем говорит и главный нарколог региона, подчеркивая важность не запретов ради запретов, а смены модели потребления.Никому не нужно объяснять, что все начинается с мелочей. Сегодня шампанское, завтра - напитки покрепче. Так, например, студия бурят-монгольской каллиграфии «Титэм-Арт» решила задать новый тренд в пользу трезвости населения. На торжественном открытии выставки «Шэдитэ биир», что переводится с бурятского языка как «волшебная кисть», вместо привычного угощения в виде шампанского и прочих закусок гостям подали бурятский фирменный чай с боовами.- Красивое завершение открытия выставки монгольской каллиграфии и традиционной бурятской живописи - настоящий бурятский фуршет: фирменный тункинский зутраан чай с боовами вместо традиционного европейского угощения - шампанского с конфетами. Зеленый зутраан сай готовится долго и подносится гостям в знак особого уважения. Кроме того, такой чай обладает лечебными свойствами. Подавать шампанское – это абсолютно чуждая для нас культура. А вот угощать гостей чаем с молоком – это и надо возрождать, - отметила основательница студии Арюна Булгутова.Как рассказала женщина, она выросла в традиционной бурятской семье из Баргузинского района. Родительский дом находился недалеко от колхозного гаража, где на тот момент кипела жизнь, и потому многие заходили в гости.- Каждый день по нашей улице проезжали десятки машин - труженики колхоза. Многие были из соседних деревень, с заимок, и почти каждый второй и третий заходили к нам. Мы с бабушкой только и успевали варить чай, накрывать на стол, мыть посуду за гостями. Мне это, конечно, надоедало, но бабушка всегда учила меня, что поить чаем с молоком любого гостя – это традиция бурятского народа, и очень важно соблюдать ее. При этом не принято спрашивать гостя, налить ли ему чай, - вспоминает Арюна Булгутова.Как рассказала преподаватель по каллиграфии, она всегда удивлялась, почему на разных мероприятиях, подобных открытию выставки, очень редко подают чай, а почти всегда предлагают шампанское или вино.- Будучи в Монголии, в Калмыкии, во Внутренней Монголии, я была очарована тем, как гостеприимно там встречают гостей и непременно - с чаем с молоком. Причем обязательно варят чай по всем канонам. В большом котле кипятят воду с натуральным молоком, кидают туда немного листового зеленого чая, топленое масло, иногда соль, а в Калмыкии добавляют стружку мускатного ореха. Чай варится некоторое время, при этом совершается ритуал «һамарха» (на бур. языке) - размашисто и многократно размешивают чай большим ковшиком, чтобы чай обогатился кислородом. Некоторые при этом начитывают мантры, и чай приобретает магические обережные свойства. Такая же традиция приготовления чая есть издревле и у бурят. Бурятский чай может быть с цампой (обжаренный и молотый ячмень), зутраном (обжаренная и молотая пшеница), также добавляют соль, топленое масло, - делится Арюна.Поэтому при подготовке к открытию выставки она предложила своей команде организовать бурятское чаепитие вместо алкогольного фуршета. Все поддержали.- Мы обратились к нашим друзьям - студии бурятского чая. Татьяна Сыремпилова родом из Тункинского района, она продвигает бренд «Тункинский зутраан чай». Готовит великолепный зутраан чай по старинному рецепту своих предков. Гости нашей выставки были приятно удивлены, все с удовольствием угощались чаем с боовами. И тут мы, конечно, в очередной раз убедились в том, что идея заменить обычный фуршет с алкоголем на традиционное бурятское угощение была правильной. Тем более что и тема выставки подходящая - мы представили зрителям картины с бурят-монгольской каллиграфией и бурятской традиционной живописью «Буряад зураг», - отметила Арюна Булгутова.Женщина уверена, что большое начинается с малого, потому этот тренд надо продвигать и дальше, внедрять в обществе привычку вести здоровый образ жизни согласно глубоким традициям наших народов.Если большие праздники и семейные торжества начинать не с традиционного бокала, а с угощения, в котором заключены и польза, и глубокий культурный смысл, это незаметно, но верно меняет отношение целого народа к собственному здоровью и к своим истокам. То, что мы выбираем сегодня - шампанское или чай с боовами, завтра оборачивается привычкой, а послезавтра становится общественным трендом. Возрождение культуры действительно начинается с малого. С правильного выбора в каждой конкретной ситуации. С чашки вместо рюмки. С разговора вместо тоста.