В Улан-Удэ растет число охотников за старинными вещами

Молодежь же разделилась на два лагеря: кому-то эти вещи даром не нужны, они выкидывают их без сожаления, а для кого-то они же как жизненная необходимость. И наша цель, как магазина, найти тех, кому это не нужно и кому они необходимы.





Особый интерес у них вызывают музыкальные инструменты и хрусталь. Они очень любят все, что сделано в СССР, массово скупают хрустальную посуду, бокалы. В их культуре до сих пор сильны традиции гостеприимства, и богато накрытый стол - показатель статуса. Знаете, даже немного обидно бывает, что весь наш хрусталь туда уехал.





Вилки и ложки из нержавейки служили нашим бабушкам, мы пользуемся ими, и нашим детям они еще достанутся. И их покупают тоже. А знаете, почему? Во-первых, они правильной формы, настоящие глубокие ложки, не мелкие, как сейчас продают. А во-вторых, очень прочные.





А вот этот костяной фарфор… пощупайте, какой он легкий. Сейчас пара из подобного фарфора будет стоить 5-7 тысяч, при этом качество не гарантировано.





Многие женщины любят саржу. У верхней одежды убирают искусственные подклады и вставляют саржу.





На рынке «Крестьянский» в одном из павильонов продолжает жить своей особой жизнью комиссионный магазин. Заходя в него, словно попадаешь в машину времени или музей смешанных эпох. Вот с полки смотрит нарядный кобальтовый сервиз, произведенный на Ленинградском фарфоровом заводе, тут выстроились в ряд хрустальные бокалы, а на вешалках - ряды одежды, как старой, так и совершенно новой. Витрины ломятся от товаров, и каждый предмет, кажется, готов рассказать свою историю. Пока торговые центры диктуют стандарты масс-маркета, комиссионки хранят дыхание истории. И, как выясняется, у этой истории сегодня появляется все больше новых фанатов. «Номер один» поговорил с владелицей магазина Светланой Петровой и продавцом Юлией Салимовой о том, кто сдает вещи и покупает их и за каким товаром идет «охота». Далее - истории о покупателях и вещах из первых уст.В моде сейчас винтаж - посуда, ткани, швейные машинки, прочие старые изделия, сделанные в СССР. Покупатели у нас самые разные. Кто-то приходит из чувства ностальгии, желая найти любимую бабушкину чашку или ту самую люстру из детства. Это, как правило, либо бабушки, либо люди среднего возраста, для которых хрустальная салатница не просто посуда, а символ достатка или детства.Недавно у нас были покупатели - женщина с дочерью. Увидели, продается маленькая шумовка. Женщина так обрадовалась, когда ее заметила, почти подпрыгивала от счастья и сразу купила. Она рассказала, что раньше в семье у них была такая и муж ею постоянно пользовался - мужская рука широкая, и достать что-то из банки сложно, но потом их шумовка куда-то потерялась. А дочка той женщины нашла у нас черный мужской пиджак, он стоил 400 рублей. И у нее столько эмоций было: «Вы знаете, в магазине такой 6-7 тыс. стоит. А у вас всего 400». И она была так рада, что взяла понравившуюся вещь за несколько сотен рублей. А потом к нам пришел мужчина, которому жена подарила ту шумовку, и благодарил нас.Приходила женщина, у бабушки которой когда-то была красивая ваза на ножке. Такие делали в конце 60-х. Так вот бабушка подарила эту вазу не маме нашей покупательницы, а ее сестре - ей тоже очень хотелось такую же, и она всю жизнь о ней мечтала. И вот внучка той бабушки нашла эту вазу у нас и подарила своей маме. Мечта сбылась.Часто заходят монголы. Они приезжают за покупками, словно в экспедицию, с четкими целями и знанием дела. И покупают сразу много. Но и скидки, правда, просят.Раньше монголы часто брали музыкальные инструменты, магнитофоны, но сейчас такое нам сдают очень редко, поэтому они переключились на старые швейные машинки и мясорубки.Советские и российские музыкальные инструменты ценятся в Монголии за надежность и особое звучание.Во времена СССР все делали эргономичное и крепкое. Так, чтобы служило десятилетиями, даже веками.Вот взять обычную открывашку с деревянной ручкой. Сейчас такие не продают. Открывашки можно везде купить по 50 - 70 рублей, но они почему-то ломаются. Недавно женщина из Мурманска у нас приобрела советскую открывашку.Пельменницы тоже спрашивают. Сейчас их полно продается, но на них ничего не сделаешь. Скалкой провел, и вместе с тестом эта пельменница раскатывается. Раньше делали на высоких ножках с острыми краями и из тяжелого металла.Любят покупать советские ткани. Их делали более плотными, качественными. За такими идет настоящая охота. В мессенджере у нас есть группа, где мы выкладываем товары, люди смотрят, что-то выбирают, просят оставить и затем приходят и покупают.Чугунные сковородки расхватывают мигом. Современный чугун ведь не такой - сейчас он легче по весу, бывает, что трескается, еда пригорает и плавится. Чугун не должен плавиться, раньше в печку ставили спокойно. А попробуй современный туда поставь - развалится сразу. И это при том, что чугун недешевый. Но качество дать не могут.Лидер продаж - хрустальная посуда. Людям нравится тяжесть, игра света и та самая «звонкая» чистота, которой так не хватает в тонком машинном стекле.Вот, смотрите, стукнули бокалы друг о друга и какой звук? А если современный хрусталь сравнить со звоном советского, слышите, какой чистый, глубокий звук? А у современных этого «дзынь» уже нет. Хрусталь должен содержать окись свинца, он давал звон, прозрачность, блеск. Технология изготовления одна, но сейчас хрусталь не такой. Даже обычные старые стеклянные бокалы, они такие звонкие.Покупатели иногда говорят, что из современной посуды невкусно есть. Или она быстро теряет вид. Одна наша постоянная покупательница рассказывала, что купила дорогой сервиз. И со временем он стал у нее грязным, ничем не могла отмыть. Тогда она взяла лупу и начала рассматривать посуду. Увидела микротрещины. Поэтому и не отмывается ничего.Радует, что молодежь стала интересоваться посудой. Они собирают разные столовые сервизы, покупают фарфор. Помню, одна девушка так тщательно выбирала хрусталь, рассматривала его под лупой, а ей всего лет 19.Некоторые коллекционируют какие-то вещи. Одна бабушка собирает заварочные чайники, постоянно покупает их у нас. Кто-то коллекционирует сервизы зеленого цвета, кто-то синюю посуду.Я сама собираю фарфоровых собак, люблю гутную посуду, редкий хрусталь.В Бурятии любят носить телогрейки из ваты, многие хотят их приобрести. Они удобные: пошел человек на хозяйство работать - а в телогрейке хорошо. Ткань натуральная, утеплитель - вата. Была у нас как-то телогрейка на чистом пуху, их когда-то делал мясокомбинат. А сейчас все на синтепоне, в них человек потеет. А еще подушки, одеяла выпускали, наматрасники…Что касается техники, хорошим спросом пользуются вафельницы «Баярма». Их когда-то делали на Приборке и ЛВРЗ. С 60-х годов выпускали, они просто вечные. Но сейчас редко приносят, в основном ими торгуют в интернете.Электросковорода «Волга» не менее популярна, чем «Баярма». Верхнего нагрева шла как чудо-печь, а нижнего нагрева – как электросковорода.Также у нас уважают вещи, произведенные в ГДР - покрывала, майки, комбинации.Чтобы вещь продать, нужно ее как-то преподнести, знать, что продаешь, и суметь подробно о ней рассказать.Мы научились чистить семейские бусы из янтаря, как и разбираться в сервизах, знаем практически все серии.Как бывшая швея, всегда проверяю швейные машинки, когда их приносят на продажу. А муж у меня по музыкальным инструментам специалист.Знаете, как понять, быстро продастся вещь или нет? Если хозяин готов с ней расстаться, «отпустил» ее, она не залежится. А вот если приходит и в душе уже жалеет, что продает, будет пылиться месяцами…Хочется, чтобы молодежь приносила вещи, а не выбрасывала. Ведь комиссионный магазин - это место, где они обретают вторую жизнь, а покупатели - уникальный стиль.Фото: «Номер один» и Светланы Петровой