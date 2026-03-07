В Бурятии прогнозируют раннее пробуждение клещей
Из-за аномально теплой погоды, ожидаемой во второй декаде марта, в республике раньше обычного начнется сезон активности клещей — переносчиков энцефалита, боррелиоза и других опасных инфекций. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия призывает жителей своевременно позаботиться о вакцинации.
По данным ведомства, в эпидсезон прошлого года за медицинской помощью после укусов клещей обратился 3915 человек. Показатель обращаемости остался на уровне среднемноголетних значений. Однако лабораторные исследования показали, что зараженность снятых с людей клещей вирусом энцефалита и боррелиями в регионе была выше среднероссийских показателей.
В 2025 году клещевым вирусным энцефалитом заболели 28 человек. Специалисты отмечают, что почти все пострадавшие не имели прививок и обращались к врачу только после появления симптомов. Еще у четверых пациентов, получивших прививки, курс вакцинации не был завершен.
В Роспотребнадзоре напоминают, что самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита остается иммунизация.
Тем, кто никогда не прививался, сейчас самое время начать вакцинацию по экстренной схеме: первая прививка, затем вторая — через месяц.
Тем, кто проходил вакцинацию ранее, необходима своевременная ревакцинация.
Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства.
Активность жителей республики растет: в прошлом году иммунизацию прошли более 96 тысяч человек, включая около 50 тысяч детей.
"Предупредить заболевание легче, чем лечить его последствия. Вакцинируйтесь и будьте здоровы", - сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.