В Бурятии прогнозируют раннее пробуждение клещей

Из-за аномально теплой погоды, ожидаемой во второй декаде марта, в республике раньше обычного начнется сезон активности клещей — переносчиков энцефалита, боррелиоза и других опасных инфекций. В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия призывает жителей своевременно позаботиться о вакцинации.

По данным ведомства, в эпидсезон прошлого года за медицинской помощью после укусов клещей обратился 3915 человек. Показатель обращаемости остался на уровне среднемноголетних значений. Однако лабораторные исследования показали, что зараженность снятых с людей клещей вирусом энцефалита и боррелиями в регионе была выше среднероссийских показателей.

В 2025 году клещевым вирусным энцефалитом заболели 28 человек. Специалисты отмечают, что почти все пострадавшие не имели прививок и обращались к врачу только после появления симптомов. Еще у четверых пациентов, получивших прививки, курс вакцинации не был завершен.

В Роспотребнадзоре напоминают, что самым надежным способом защиты от клещевого энцефалита остается иммунизация.

Тем, кто никогда не прививался, сейчас самое время начать вакцинацию по экстренной схеме: первая прививка, затем вторая — через месяц.

Тем, кто проходил вакцинацию ранее, необходима своевременная ревакцинация.

Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства.

Активность жителей республики растет: в прошлом году иммунизацию прошли более 96 тысяч человек, включая около 50 тысяч детей.

"Предупредить заболевание легче, чем лечить его последствия. Вакцинируйтесь и будьте здоровы", - сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия.