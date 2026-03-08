На Байкале появились новые трещины

На Байкале резко ухудшилась ледовая обстановка. Возвращавшихся с подледного лова рыбаков на пути к берегу встретили обширные трещины и разломы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Стоит отметить, что лед на любимом многими озере никогда не бывает статичным и монолитным, вопреки распространенному представлению. Его поверхность напоминает живой организм, который постоянно дышит и меняется, а трещины являются неотъемлемой частью этого процесса. Главная причина их появления кроется в резких перепадах температур, характерных для байкальской зимы. Когда ударяют сильные морозы, лед сжимается, уменьшаясь в объеме, а при наступлении оттепели он расширяется. Это постоянное напряжение ищет выход и разряжается образованием разломов, которые могут возникать буквально за несколько часов.



Другой важный фактор - подвижки ледовых полей, которые специалисты называют ледовыми ударами. Огромные массы льда приходят в движение под воздействием ветра или подводных течений, и когда одно поле сталкивается с другим или с берегом, происходит мощный разрыв. Эти явления настолько сильны, что их фиксируют сейсмические приборы, а очевидцы нередко сравнивают происходящее с землетрясением. Сопровождается этот процесс гулким треском и скрежетом, который разносится далеко по озеру.

Не стоит забывать и о том, что Байкал расположен в сейсмоактивной зоне. Даже незначительные, незаметные для человека колебания земной коры могут стать спусковым крючком для образования трещин в ледяном панцире. Ветровая нагрузка тоже вносит свою лепту: сильный ветер раскачивает ледовые поля, создавая дополнительное напряжение в местах их стыковки.

Интересно, что существуют так называемые становые трещины, которые возникают из года в год на одних и тех же участках, протягиваясь порой на десятки километров вдоль озера. Это своего рода предохранительные клапаны, с помощью которых Байкал сбрасывает излишнее напряжение. Ширина таких разломов может достигать полутора-двух метров и более.