Чита оказалась в списке самых загрязненных городов России

Росгидромет опубликовал шокирующие итоги экологического мониторинга за прошлый год для Забайкальского края. В списке городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха Чита оказалась на первом месте, показывая превышение предельно допустимых концентраций веществ в десятки раз. Об этом сообщает портал «Chita.ru».

Особенно тревожным стало значение по бенз(а)пирену — канцерогенному веществу, уровень которого в воздухе города достиг 56,4 ПДК, что в 56 раз выше допустимой нормы. Такой показатель пугает, ведь бенз(а)пирен — это опасный полициклический ароматический углеводород, который накапливается в организме и может вызывать рак.

Основной источник загрязнения в Чите — частный сектор, где жители используют печи на угле и дровах для отопления. Зимой ситуация усугубляется из-за котловинного расположения города, при котором загрязнённый воздух застаивается, создавая опасную атмосферу для здоровья 350 тысяч читинцев. Медики фиксируют рост заболеваний респираторного и онкологического характера, однако официально связи между загрязнением воздуха и болезнями пока не признаются.

Проблему осложняет отсутствие конкретных мер по решению. Власти говорят о планах, а реальные шаги по газификации, модернизации котельных и ограничению сжигания угля в частном секторе пока остаются только в разрезе слов.

Что касается других городов, в топ-14 по уровню загрязнения оказались такие крупные и промышленно развитые города, как Черемхово, Улан-Удэ, Новокузнецк, Кызыл и Канск. Тревожная ситуация и в Улан-Удэ, где показатели также находятся значительно выше нормы. В городе отмечается ухудшение качества воздуха, что вызывает беспокойство у жителей и медиков. Основные источники загрязнения — отопление на угле и дровах и автотранспорт, что в совокупности создает неблагоприятную экологическую обстановку и влияет на здоровье населения. Пока ситуации требуют системных решений и конкретных действий для защиты здоровья граждан.