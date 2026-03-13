Жители Улан-Удэ массово переходит на кэш

С начала 2026 года ситуация с наличными деньгами в республике вызывает все больше беспокойства у населения. Согласно последним данным, жители республики, особенно в Улан-Удэ, все чаще предпочитают снимать деньги с банкоматов и держать у себя в кошельках наличные средства. Это связано с несколькими важными факторами, которые существенно меняют финансовое поведение населения и предпринимателей.Ситуация характерна не только для Бурятии, но и в целом по стране.В рамках недавнего опроса, проведенного «Выберу.ру», более трети россиян в 2026 году стали регулярно снимать наличные, а у жителей республики этот показатель еще выше, особенно среди людей старше 50 лет. В целом региональная специфика заметна: в менее развитых по инфраструктуре субъектах РФ оборот наличных более распространен - около 42%, тогда как в крупных городах эта цифра снижается до 29%. Это говорит о том, что доступность банковских услуг и уровень доверия к онлайн-платежам все еще остаются проблемами.Главной мотивацией для снятия наличных остается удобство - 21% респондентов считают, что наличные проще в повседневных расчетах. Но есть и более серьезные причины. Среди них называются риски блокировки счетов и переводов (34%), недоверие к финсервисам и возможные технические сбои (24%), перебои с интернетом и связью (15%).Также значимы такие причины, как создание резерва ликвидности (12%), анонимность (9%) и защита от кибермошенничества (6%).По оценке улан-удэнского юриста Виктора Егорова, высокий уровень снятия наличных в феврале этого года связан не только с обычными экономическими причинами, но и с кризисной ситуацией среди предпринимателей.- Многие из них вынуждены снимать деньги, чтобы закрыть возникшие долги по налогам, аренде и зарплатам, поскольку комиссии за банковские операции стали значительно выше, - говорит он. И отмечает, что «многие предприниматели сейчас закрывают долги за прошлый год», что обусловлено ростом издержек после резкого повышения налогов.Из-за нестабильной работы банковских систем и регулярных отказов в проводке платежей все больше предпринимателей в Улан-Удэ переходят на наличный расчет. Так, в местных кафе, магазинах и оптовых базах все чаще можно видеть объявления: «Принимаем наличные» или же кассиры сообщают о временных проблемах с безналичными платежами и поломке терминалов. Поэтому в Улан-Удэ резко вырос спрос населения на снятие наличных с банкоматов.Виктор Егоров полагает, что использование наличных – это вынужденная мера для выживания. Он подчеркивает, что сегодняшняя ситуация вынуждает предпринимателей искать обходные пути и уходить в тень бизнеса, чтобы не потерять клиентов и не закрыться.Неслучайно в минувшие выходные в центре Улан-Удэ, в торговых центрах и магазинах возникали очереди за наличными, а банкоматы быстро опустошались. Это свидетельство того, что население активно снимает наличные, поскольку не доверяет банкам, а также чтобы иметь средства на случай непредвиденных ситуаций, прежде всего блокировок и проблем с интернет-связью.Все-таки наличные – это не виртуальные деньги, они надежнее.