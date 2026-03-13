Общество 13.03.2026 в 06:00

Жители Улан-Удэ массово переходит на кэш

A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Жители Улан-Удэ массово переходит на кэш
Фото: архив «Номер один»
С начала 2026 года ситуация с наличными деньгами в республике вызывает все больше беспокойства у населения. Согласно последним данным, жители республики, особенно в Улан-Удэ, все чаще предпочитают снимать деньги с банкоматов и держать у себя в кошельках наличные средства. Это связано с несколькими важными факторами, которые существенно меняют финансовое поведение населения и предпринимателей. 

Ситуация характерна не только для Бурятии, но и в целом по стране.

В рамках недавнего опроса, проведенного «Выберу.ру», более трети россиян в 2026 году стали регулярно снимать наличные, а у жителей республики этот показатель еще выше, особенно среди людей старше 50 лет. В целом региональная специфика заметна: в менее развитых по инфраструктуре субъектах РФ оборот наличных более распространен - около 42%, тогда как в крупных городах эта цифра снижается до 29%. Это говорит о том, что доступность банковских услуг и уровень доверия к онлайн-платежам все еще остаются проблемами.

Главной мотивацией для снятия наличных остается удобство - 21% респондентов считают, что наличные проще в повседневных расчетах. Но есть и более серьезные причины. Среди них называются риски блокировки счетов и переводов (34%), недоверие к финсервисам и возможные технические сбои (24%), перебои с интернетом и связью (15%).

Также значимы такие причины, как создание резерва ликвидности (12%), анонимность (9%) и защита от кибермошенничества (6%).

По оценке улан-удэнского юриста Виктора Егорова, высокий уровень снятия наличных в феврале этого года связан не только с обычными экономическими причинами, но и с кризисной ситуацией среди предпринимателей.

- Многие из них вынуждены снимать деньги, чтобы закрыть возникшие долги по налогам, аренде и зарплатам, поскольку комиссии за банковские операции стали значительно выше, - говорит он. И отмечает, что «многие предприниматели сейчас закрывают долги за прошлый год», что обусловлено ростом издержек после резкого повышения налогов.

Из-за нестабильной работы банковских систем и регулярных отказов в проводке платежей все больше предпринимателей в Улан-Удэ переходят на наличный расчет. Так, в местных кафе, магазинах и оптовых базах все чаще можно видеть объявления: «Принимаем наличные» или же кассиры сообщают о временных проблемах с безналичными платежами и поломке терминалов. Поэтому в Улан-Удэ резко вырос спрос населения на снятие наличных с банкоматов.

Виктор Егоров полагает, что использование наличных – это вынужденная мера для выживания. Он подчеркивает, что сегодняшняя ситуация вынуждает предпринимателей искать обходные пути и уходить в тень бизнеса, чтобы не потерять клиентов и не закрыться.

Неслучайно в минувшие выходные в центре Улан-Удэ, в торговых центрах и магазинах возникали очереди за наличными, а банкоматы быстро опустошались. Это свидетельство того, что население активно снимает наличные, поскольку не доверяет банкам, а также чтобы иметь средства на случай непредвиденных ситуаций, прежде всего блокировок и проблем с интернет-связью.

Все-таки наличные – это не виртуальные деньги, они надежнее.
Теги
деньги

Все новости

В Бурятии наказали очередного автора экстремистских постов
12.03.2026 в 20:13
В Улан-Удэ закроют единственную официально разрешенную ледовую переправу
12.03.2026 в 17:34
В Бурятии завели «уголовку» по факту загрязнения притока Гусиного озера
12.03.2026 в 17:24
Юный балет Бурятии: горизонты развития
12.03.2026 в 17:20
В Бурятии больше недели ищут пропавшую бабушку
12.03.2026 в 17:13
Жителям Бурятии повезло с такси
12.03.2026 в 17:08
На Ольхоне снесут мост
12.03.2026 в 17:00
Житель Бурятии сломал женщине палец ковшом
12.03.2026 в 16:48
В Бурятии сервис заказа такси начал переходить на наличные
12.03.2026 в 16:30
«За это кто-то должен ответить»
12.03.2026 в 16:21
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
В Бурятии наказали очередного автора экстремистских постов
Улан-удэнцу, скрывавшемуся под псевдонимом, запретили пользоваться интернетом
12.03.2026 в 20:13
В Улан-Удэ закроют единственную официально разрешенную ледовую переправу
Специалисты уберут вешки и заблокируют проезд бетонными блоками
12.03.2026 в 17:34
В Бурятии завели «уголовку» по факту загрязнения притока Гусиного озера
В реку Теля попадают осветленные воды от Гусиноозерской ГРЭС
12.03.2026 в 17:24
В Бурятии больше недели ищут пропавшую бабушку
71-женщина ушла из дома 5 марта
12.03.2026 в 17:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru