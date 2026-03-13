В Бурятии врачи спасли молодую маму, перенесшую инсульт

В Бурятии у молодой женщины, в этом году ставшей мамой, неожиданно случился инсульт – отказала левая рука.

К счастью, рядом оказался папа, который быстро вызвал скорую помощь. Бригада врачей доставила девушку в Гусиноозерскую ЦРБ. После диагностики медики приняли решение о переводе пациентки в стационар БСМП в Улан-Удэ.

Пострадавшая поступила в первично-сосудистое отделение, где прошла все стадии: операцию, реанимацию, работу с неврологами и долгую реабилитацию.

«Пациентка признается, что мысль о том, что дома её ждёт дочь, помогала ей преодолевать все страхи. Сейчас молодая мама уже дома. Девушка благодарит всех, кто помог ей справиться с этим диагнозом и вернуться к полноценной жизни без ограничений», - рассказали в больнице.