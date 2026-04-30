Улан-Удэ готовится ко Дню Победы

В этом году в России отметят 81‑ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, в столице Бурятии к празднику подготовили насыщенную программу. В своем посте градоначальник обозначил основные мероприятия:5 мая фронтовые бригады выступят для ветеранов во дворах.8 мая в 14:00 на Мемориале Победы пройдут торжественный митинг и церемония возложения венков и цветов к мемориалу и к памятнику К. К. Рокоссовскому. Позже там же состоится проект «Фронтовой театр» с мини‑спектаклями «Сын полка» и «А зори здесь тихие…».9 мая в 10:00 пройдёт большой праздничный парад на площади Советов — в этом году он состоится без военной техники.В 12:00, по традиции, произведут полуденный выстрел.Также 9 мая на склоне перед Городским культурным центром состоится традиционная ландшафтная историческая анимация «Подвиг Героя», посвящённая Герою Советского Союза С. Н. Орешкову.По городу будет курсировать «Трамвай Победы» на открытой платформе. В течение дня в пяти городских парках пройдут праздничные программы с участием лучших творческих коллективов.В 22:00 на острове Комсомольский состоится салют. Он продлится около 20 минут. Военнослужащие артиллерийского соединения общевойскового объединения Восточного военного округа из гаубиц произведут 30 залпов.Возрастное ограничение мероприятий: 0+