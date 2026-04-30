Общество 30.04.2026 в 15:26

В Бурятии предъявили обвинение директору рудника, где погибли рабочие

Продолжается расследование уголовного дела
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Муйском районе Бурятии следователи СК предъявили обвинение задержанному директору рудника ООО «Ирокинда» в рамках уголовного дела о травмировании и гибели шестерых работников предприятия во время схода лавины.

Напомним, 28 апреля обвиняемый, несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, направил девятерых горняков устранять последствия первого схода лавины, который случился 24 апреля. Тогда пострадали двое сотрудников, их с травмами увезли в больницу.

Тем временем, работа на предприятии продолжается. Всего там трудятся около 1000 человек. «Место, где произошла трагедия, находится на удалённом участке, в стороне от основных производственных мощностей и мест нахождения людей», - заявили в компании.

На «Ирокинде» организовали специализированный авиаборт для доставки тел погибших сотрудников. Отдельно проработан маршрут транспортировки гражданина Казахстана.

 

