«Ростелеком» представил сервис «Цифровой отель» на международном форуме «Байкальское гостеприимство»

«Ростелеком» презентовал новую систему для эффективного управления гостиничными комплексами «Цифровой отель» на международном форуме «Байкальское гостеприимство», который прошел в Улан-Удэ при поддержке правительства Бурятии, республиканского министерства туризма и Российской гостиничной ассоциации.Форум традиционно проходит в рамках межрегионального сотрудничества один раз в два года поочередно в Иркутске и Улан-Удэ. Мероприятие является авторитетной площадкой для обмена опытом и диалога бизнеса, власти и профессиональных объединений. В этом году участники обсудили актуальные вопросы развития туротрасли на Байкале и за его пределами, изменения законодательства, а также эффективные инструменты управления, продаж и маркетинга для гостиниц.Эксперт «Ростелекома» Евгений Митрофанов в рамках сессии «PRO Управление: эффективность и технологии» рассказал о профильном направлении оператора в сфере гостеприимства, ресторанов и кафе. Он презентовал новый сервис «Цифровой отель», который позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы в гостиничном бизнесе.Евгений Митрофанов, пресейл-менеджер региональной дирекции «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:«Сегодня цифровизация — это не привилегия, а необходимость. Наша компания готова внести свой вклад в развитие туризма в Бурятии. Мы разработали решение "Цифровой отель", который помогает повысить эффективность работы отелей, сбалансировать расходы на ИТ-решения и вспомогательный персонал. С его помощью сотрудники индустрии гостеприимства могут управлять всеми процессами онлайн через единое окно: бронировать номера, контролировать финансы, формировать отчеты и проводить мониторинг расходных материалов в номерах, проверять расписание работы сотрудников и оплату труда».Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Мы активно сотрудничаем с организациями, работающим в сфере гостеприимства на территории Бурятии и Забайкалья. Наша компания предоставляет широкий спектр ИT-решений и услуг, таких как системы видеонаблюдения, телевидение для бизнеса и, конечно, высокоскоростной интернет. Они помогают предпринимателям не только оптимизировать процессы и повысить эффективность их работы, но и повысить уровень обслуживания, сделать отдых туристов более комфортным и приятным».ИТ-решение «Ростелекома» по управлению гостиницами внесено в реестр Российского программного обеспечения и не зависит от иностранных компонентов и лицензий. Оно доступно отелям с различной категорией звездности, а также санаториям, глэмпингам и аппартаментам с небольшим номерным фондом.