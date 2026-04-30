Экономика и бизнес 30.04.2026 в 15:55

«Ростелеком» представил сервис «Цифровой отель» на международном форуме «Байкальское гостеприимство»

Текст: Иван Иванов
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
«Ростелеком» презентовал новую систему для эффективного управления гостиничными комплексами «Цифровой отель» на международном форуме «Байкальское гостеприимство», который прошел в Улан-Удэ при поддержке правительства Бурятии, республиканского министерства туризма и Российской гостиничной ассоциации.

Форум традиционно проходит в рамках межрегионального сотрудничества один раз в два года поочередно в Иркутске и Улан-Удэ. Мероприятие является авторитетной площадкой для обмена опытом и диалога бизнеса, власти и профессиональных объединений. В этом году участники обсудили актуальные вопросы развития туротрасли на Байкале и за его пределами, изменения законодательства, а также эффективные инструменты управления, продаж и маркетинга для гостиниц.

Эксперт «Ростелекома» Евгений Митрофанов в рамках сессии «PRO Управление: эффективность и технологии» рассказал о профильном направлении оператора в сфере гостеприимства, ресторанов и кафе. Он презентовал новый сервис «Цифровой отель», который позволяет автоматизировать и оптимизировать процессы в гостиничном бизнесе.

Евгений Митрофанов, пресейл-менеджер региональной дирекции «Сибирь» ПАО «Ростелеком»:

«Сегодня цифровизация — это не привилегия, а необходимость. Наша компания готова внести свой вклад в развитие туризма в Бурятии. Мы разработали решение "Цифровой отель", который помогает повысить эффективность работы отелей, сбалансировать расходы на ИТ-решения и вспомогательный персонал. С его помощью сотрудники индустрии гостеприимства могут управлять всеми процессами онлайн через единое окно: бронировать номера, контролировать финансы, формировать отчеты и проводить мониторинг расходных материалов в номерах, проверять расписание работы сотрудников и оплату труда».

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы активно сотрудничаем с организациями, работающим в сфере гостеприимства на территории Бурятии и Забайкалья. Наша компания предоставляет широкий спектр ИT-решений и услуг, таких как системы видеонаблюдения, телевидение для бизнеса и, конечно, высокоскоростной интернет. Они помогают предпринимателям не только оптимизировать процессы и повысить эффективность их работы, но и повысить уровень обслуживания, сделать отдых туристов более комфортным и приятным».

ИТ-решение «Ростелекома» по управлению гостиницами внесено в реестр Российского программного обеспечения и не зависит от иностранных компонентов и лицензий. Оно доступно отелям с различной категорией звездности, а также санаториям, глэмпингам и аппартаментам с небольшим номерным фондом.

Реклама. ПАО «Ростелеком». Erid: 2VfnxvcsM94
Все новости

В Иркутской области пенсионеры будут ездить в электропоездах бесплатно
30.04.2026 в 16:37
В Улан-Удэ на кибертурнире «Стальное братство» определят лучшую команду танкистов
30.04.2026 в 16:29
В Улан-Удэ устроили облаву на водителей без прав
30.04.2026 в 16:15
Монголия наращивает число солнечных электростанций
30.04.2026 в 16:02
В Улан-Удэ изменится схема движения автобусов маршрутов № 97
30.04.2026 в 16:02
В Курумканском районе Бурятии пытаются отремонтировать аварийную дамбу
30.04.2026 в 16:00
«Ростелеком» представил сервис «Цифровой отель» на международном форуме «Байкальское гостеприимство»
30.04.2026 в 15:55
В пригороде Улан-Удэ на пожаре погибли пенсионерка и девушка
30.04.2026 в 15:49
Улан-Удэ готовится ко Дню Победы
30.04.2026 в 15:36
В Бурятии предъявили обвинение директору рудника, где погибли рабочие
30.04.2026 в 15:26
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Монголия резко снижает давление на малый бизнес
В стране хотят отменить разрешения на предпринимательскую деятельность
29.04.2026 в 14:37
Информацию о заморозке вкладов на три года опровергли
Эксперты полагают, что волнения вкладчиков не имеют основы
29.04.2026 в 11:31
Временное торговое соглашение с ЕАЭС позволит снизить импортные пошлины на 89%
В Монголии надеются на снижение трансграничных издержек
29.04.2026 в 11:26
Бурятия вошла в рейтинг лучших плательщиков по кредитам
Средняя задолженность одного экономически активного жителя составляет 518 тыс. рублей
27.04.2026 в 06:00
