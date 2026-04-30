30.04.2026 в 15:49
В пригороде Улан-Удэ на пожаре погибли пенсионерка и девушка
Дом вспыхнул в селе Поселье
Текст: Карина Перова
В селе Поселье Иволгинского района Бурятии пожар в доме унес жизни двух человек, в том числе молодой девушки. На место выехали огнеборцы Улан‑Удэнского пожарно‑спасательного гарнизона и ГПС республики.
Во время тушения специалисты обнаружили тела 72-летней пенсионерки и 18-летней девушки. Также пострадала 64-летняя женщина, медики «скорой» оказывают ей необходимую помощь.
Устанавливается причина возгорания. На место также выехала оперативная группа и дознаватель ГУ МЧС по РБ.
«Предварительная площадь – 200 квадратов. На месте работают 16 человек и 6 единиц техники», - отметили в чрезвычайном ведомстве.