30.04.2026 в 15:49

В пригороде Улан-Удэ на пожаре погибли пенсионерка и девушка

Дом вспыхнул в селе Поселье
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: ГУ МЧС по Бурятии

В селе Поселье Иволгинского района Бурятии пожар в доме унес жизни двух человек, в том числе молодой девушки. На место выехали огнеборцы Улан‑Удэнского пожарно‑спасательного гарнизона и ГПС республики.

Во время тушения специалисты обнаружили тела 72-летней пенсионерки и 18-летней девушки. Также пострадала 64-летняя женщина, медики «скорой» оказывают ей необходимую помощь.

Устанавливается причина возгорания. На место также выехала оперативная группа и дознаватель ГУ МЧС по РБ.

«Предварительная площадь – 200 квадратов. На месте работают 16 человек и 6 единиц техники», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Теги
пожар гибель МЧС

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru