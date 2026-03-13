Монголия рекордно нарастила экспорт угля в Китай

Экспорт угла из Монголии в январе достиг 10 миллионов тонн. Это на 73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда объем составлял 5,8 миллиона тонн. Среднесуточный показатель экспорта в январе составил 326 тысяч тонн, что свидетельствует о высокой активности в поставках угля на внешние рынки. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ» со ссылкой на данные министерства экономики и развития Монголии.В феврале экспорт угля продолжил расти и достиг 6,4 миллиона тонн, увеличившись на 11% по сравнению с февралём 2025 года, когда было экспортировано 5,7 миллиона тонн. Несмотря на положительную динамику, в марте наблюдалось некоторое снижение объемов поставок. Это связано с совпадением в Монголии и Китае праздников Нового года по лунному календарю, а также с меньшим количеством рабочих дней в месяце. Тем не менее, без учета праздничных дней, среднесуточный объем экспорта оставался достаточно высоким — около 320 тысяч тонн.По состоянию на 10 марта было экспортировано в общей сложности 3 миллиона тонн угля, что в 2,6 раза превышает аналогичный показатель за тот же период прошлого года, когда экспорт составил 1,3 миллиона тонн. Среднесуточный объем экспорта за этот период достиг 330 тысяч тонн, демонстрируя устойчивую положительную тенденцию.На фоне этих данных стоит отметить, что экспорт российского угля в Китай начал снижаться. Это связано с изменением логистических маршрутов, геополитической ситуацией и внутренней экономической политикой в регионах. Такой сдвиг может оказать влияние на структуру поставок угля в будущем и изменить баланс на рынке угольных ресурсов в регионе.