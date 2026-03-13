Драка на заправке в Бурятии закончилась примирением

В июле 2025 года на заправке в селе Турка Прибайкальского района между мужчинами вспыхнул конфликт, закончившийся стрельбой. Один участник конфликта пытался выехать из очереди на заправку, другой же подумал, что тот собирается втиснуться в очередь перед ним. Слово за слово и в ход пошли сначала кулаки, а потом и травмат.

В суде стрелявший мужчина рассказал, что отдыхал на Байкале вместе с женой и дочерью. Семья решила возвращаться домой в Улан-Удэ, по пути решили заправить машину в Турке.

За рулем находилась женщина. Семья подъехала к АЗС. Там скопилась огромная очередь, в которую они встали. Однако супруги решили не терять время и заправиться в другом месте. Но чтобы выехать из очереди, им нужно было проехать вперед и уйти влево. После того как один из водителей в очереди также решил уехать, они решили проехать через освободившееся место и выехать с АЗС.

Водитель автомобиля «Шевроле», также стоявший в этой очереди, маневр не понял – парень решил, что семья решила вклиниться в очередь, чтобы побыстрее заправиться. Водитель «Шевроле» резко проехал вперед и подрезал автомобиль, в котором была семья отдыхающих.

За рулем находилась женщина, она испугалась и начала высказывать водителю автомобиля «Шевроле» возмущения. Водитель «Шевроле», в свою очередь, начал нецензурно выражаться в адрес женщины. Это услышал ее муж, который сидел рядом, на пассажирском сидении. Из открытого окна авто мужчина начал защищать жену, а потом и вовсе вышел из авто и направился к водителю «Шевроле».

Дерзкий водитель также покинул авто, между мужчинами начался словесный конфликт. Глава семьи пытался объяснить молодому водителю, что они просто хотели проехать, но последний не воспринимал его объяснения. Через несколько секунд из автомобиля вышли друзья водителя и набросились на главу семьи с кулаками.

Тогда мужчина достал пистолет и, не целясь, выстрелил в ногу своего обидчика. В суде мужчина пояснил, что вступил в конфликт, защищая супругу и не мог убежать, так как боялся за свою семью, думал, что последние могут напасть на его родных.

В суде потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении стрелявшего в связи с примирением сторон. Стрелявший возместил ему моральный и материальный ущерб, принес извинения, которые он принял. Уголовное дело в отношении стрелка было прекращено в связи с примирением с потерпевшим.



Фото: "Номер один"