Общество 16.03.2026 в 10:17

Жительницы Бурятии чудом спасли свои деньги от мошенников

Распознать обман помогли собственное чутье и работники банка
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии продолжают вестись на схемы мошенников и за два выходных дня лишились более 4 млн рублей. В полиции республики рассказали лишь о двух случаях, в которых удалось предотвратить перевод денег аферистам.

- 54-летней жительнице Улан-Удэ позвонили в мессенджере. Собеседник представился сотрудником компании по обслуживанию домофонов и сообщил, что скоро придёт менять оборудование, а ключи доставят завтра. Для «подтверждения заявки» он попросил назвать СМС‑код, который пришёл на телефон. Сразу после в мессенджере появилось предупреждение о контакте с мошенниками и предложение позвонить по указанному номеру, - сообщили в полиции.

По классике, на том конце провода её ждали «сотрудники» Роскомнадзора и ФСБ, сказавшие, что из‑за названного смс-кода на нее оформили электронную подпись на «Госуслугах» и доверенность на третье лицо. Чтобы «предотвратить преступление», ее убедили установить приложение и настаивали на продаже акций и переводе денег на карту одного из банков.

Женщина заподозрила неладное и стала задавать уточняющие вопросы, но мошенники начали грубить в ответ. Тогда она отказалась выполнять их требования и тем самым сохранила около 900 тысяч рублей.

Второй случай связан с 49-летней жительницей Прибайкальского района.

- В феврале доверчивая дама увидела в интернете рекламу о заработке на инвестициях и криптовалюте и связалась с «брокером», который предложил покупать криптовалюту. Женщина перевела первые 128 тысяч рублей, после чего мошенник стал убеждать в необходимости крупных вложений для «большой сделки». Заявительница попыталась перевести 890 тысяч, но операцию заблокировал банк, - рассказали в полиции.

Тогда она выехала в Улан-Удэ, чтобы разблокировать карту и при общении с сотрудниками банка озвучила легенду о ремонте дома, что вызвало подозрения у специалистов. Они позвонили в полицию. Только после разговора с сотрудниками полиции, сельчанка осознала, что попалась на уловки аферистов. Женщина успела отдать аферистам около 130 тысяч рублей, но сохранила 890 тысяч.

Фото: freepik

Теги
мошенники

Все новости

Пулевик из Бурятии завоевал «золото» первенства России
16.03.2026 в 10:28
Жительницы Бурятии чудом спасли свои деньги от мошенников
16.03.2026 в 10:17
«Черпачок» представит Бурятию на детской «Фольклориаде»
16.03.2026 в 10:13
В Улан-Удэ мужчина отправился на тот свет из-за сигареты
16.03.2026 в 09:45
В Улан-Удэ девушка пострадала на «Тропе Здоровья»
16.03.2026 в 09:38
В Бурятии закроют еще две ледовые переправы
16.03.2026 в 09:28
Гороскоп для жителей Бурятии на 16 марта 2026 года
16.03.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 16 марта
16.03.2026 в 06:02
В Бурятии жильцы утонувшего дома проиграли иск к чиновникам
16.03.2026 в 06:00
В Якутии банда в камуфляжной форме напала на колонну грузовиков
15.03.2026 в 15:48
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 марта

Читайте также
В Бурятии закроют еще две ледовые переправы
Они расположены в Прибайкальском и Селенгинском районах
16.03.2026 в 09:28
Гороскоп для жителей Бурятии на 16 марта 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
16.03.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 16 марта
28-й лунный день
16.03.2026 в 06:02
В Бурятии жильцы утонувшего дома проиграли иск к чиновникам
Суд отказал жителям Гусиноозерска, чьи дома разрушила вода
16.03.2026 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru