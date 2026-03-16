Жительницы Бурятии чудом спасли свои деньги от мошенников

Жители Бурятии продолжают вестись на схемы мошенников и за два выходных дня лишились более 4 млн рублей. В полиции республики рассказали лишь о двух случаях, в которых удалось предотвратить перевод денег аферистам.

- 54-летней жительнице Улан-Удэ позвонили в мессенджере. Собеседник представился сотрудником компании по обслуживанию домофонов и сообщил, что скоро придёт менять оборудование, а ключи доставят завтра. Для «подтверждения заявки» он попросил назвать СМС‑код, который пришёл на телефон. Сразу после в мессенджере появилось предупреждение о контакте с мошенниками и предложение позвонить по указанному номеру, - сообщили в полиции.

По классике, на том конце провода её ждали «сотрудники» Роскомнадзора и ФСБ, сказавшие, что из‑за названного смс-кода на нее оформили электронную подпись на «Госуслугах» и доверенность на третье лицо. Чтобы «предотвратить преступление», ее убедили установить приложение и настаивали на продаже акций и переводе денег на карту одного из банков.

Женщина заподозрила неладное и стала задавать уточняющие вопросы, но мошенники начали грубить в ответ. Тогда она отказалась выполнять их требования и тем самым сохранила около 900 тысяч рублей.

Второй случай связан с 49-летней жительницей Прибайкальского района.

- В феврале доверчивая дама увидела в интернете рекламу о заработке на инвестициях и криптовалюте и связалась с «брокером», который предложил покупать криптовалюту. Женщина перевела первые 128 тысяч рублей, после чего мошенник стал убеждать в необходимости крупных вложений для «большой сделки». Заявительница попыталась перевести 890 тысяч, но операцию заблокировал банк, - рассказали в полиции.

Тогда она выехала в Улан-Удэ, чтобы разблокировать карту и при общении с сотрудниками банка озвучила легенду о ремонте дома, что вызвало подозрения у специалистов. Они позвонили в полицию. Только после разговора с сотрудниками полиции, сельчанка осознала, что попалась на уловки аферистов. Женщина успела отдать аферистам около 130 тысяч рублей, но сохранила 890 тысяч.

