Двое жителей Улан-Удэ ограбили в Чите салон сотовой связи

В Чите сотрудники полиции «Ингодинский» УМВД России приняли заявление о серии краж, совершаемых в одном из торговых центров города. Об этом сообщается в телеграмм-канале полиции Забайкалья. Согласно полученной информации, двое мужчин незаконно проникли в магазин одежды, где похитили куртку. После этого они направились в салон электроники, где похитили четыре сотовых телефона. Один из сотрудников магазина заметил подозрительных посетителей и попытался пресечь преступление, однако злоумышленники смогли сбежать с места происшествия.Следственные органы оперативно запустили мероприятия по розыску преступников. Благодаря записям с камер видеонаблюдения и проведенным мероприятиям установили, что подозреваемыми являются двое жителей Улан-Удэ. В рамках оперативной деятельности сотрудники уголовного розыска отправились в Бурятию, где в ходе служебной командировки задержали подозреваемых.После задержания выяснилось, что похищенное имущество злоумышленники сбыли незнакомым лицам в Чите. Вооружившись этой информацией, полицейские установили маршрут, на котором молодые люди уезжали домой — на маршрутном такси. Возбуждены уголовные дела в отношении задержанных, ведутся следственные действия, направленные на изъятие похищенных предметов и дальнейшее расследование преступлений.Фото: Номер один