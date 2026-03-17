В Улан-Удэ на несколько часов закроют железнодорожный переезд

В Улан-Удэ в ночь с 18 на 19 марта ограничат движение по железнодорожному переезду «Почтовый». Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Переезд полностью закроют для проезда автомобилей с 23:00 до 6:00. Объезд будет осуществляться через ближайший железнодорожный переезд, расположенный в микрорайоне Южный.

«Просим отнестись с пониманием и учитывать эту информацию при планировании поездок», - прокомментировали в организации.