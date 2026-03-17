Аграрии Бурятии спасают уникальную породу овец

Аграрии Бурятии намерены сохранить уникальных овец – забайкальской тонкорунной породы бурятского типа. СПК «Иро» Селенгинского района остается единственным хозяйством в регионе, которое занимается их разведением. На данный момент там насчитывается 1500 голов овец.

Бурятские селекционеры вывели эту породу 60 лет назад. Местные мериносы дают тонкую, мягкую шерсть. Животные достаточно выносливы, чтобы адаптироваться к резко континентальному климату.

«Чтобы гарантированно сохранить уникальную генетику, в хозяйстве планируют получить статус «генофондного», который подразумевает не просто племенное разведение, а научно контролируемое сохранение генотипа», - рассказали в минсельхозпроде республики.

Глава министерства Амгалан Дармаев пообещал коллективу СПК «Иро», что ведомство привлечет всестороннюю поддержку для комплексного решения вопросов по сохранению породы.