В Улан-Удэ разгорается скандал на месте большой застройки

Жители Улан-Удэ, чьи дома попали под снос, направили обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Поводом для возмущения стало решение о сносе многоквартирных домов на улице Павлова, в которых незадолго до этого провели капитальный ремонт за счет средств Фонда капремонта Бурятии. Собственники жилья с улиц Павлова, Спартака, Космодемьянской, Терешковой и Ткацкая считают, что чиновники должны понести наказание за, по их мнению, нецелевое использование бюджетных средств.Как сообщили возмущенные жильцы, лишь два дома из 21, включенных в список под снос, признаны аварийными. Остальные 19 вполне пригодны для проживания. Это двухэтажные деревянные дома, полностью благоустроенные и подключенные к централизованным коммуникациям. В 2025 году их (за исключением двух аварийных) начали ремонтировать. В восьми домах полностью заменили внутридомовые системы электроснабжения, а с мая по сентябрь 2025 также провели и работы по замене крыш. Дорогостоящие мероприятия выполнялись по плану Фонда капитального ремонта, рассчитанному до 2037 года. В связи с этим многие собственники параллельно также вложили немалые средства во внутренний ремонт своих квартир.- Мы до этого не делали ремонт квартир, но когда узнали, что попали в план по капитальному ремонту, взяли кредиты и начали ремонтировать свои квартиры изнутри, - возмущается Наталья Давыдова, жительница дома по улице Павлова. По ее словам, для нее стало шоком, когда спустя несколько месяцев после завершения ремонтов (капитального и ее личного) выяснилось, что их дома снесут.Напомним, в декабре 2025 было официально объявлено о включении данной территории в программу комплексного развития, что подразумевает снос жилых домов. По информации Министерства строительства и ЖКХ Бурятии, подготовка этого проекта заняла около двух лет, как отмечают в Управлении комплексного развития территорий, проект прошел длительный этап подготовки.- Это вызывает серьезные вопросы о законности и целесообразности расходования средств Фонда капитального ремонта. Разве для этого мы, жители Улан-Удэ, собираем ежемесячные деньги, чтобы их вот так вот, впустую, потратили, а потом фактически уничтожили? - жалуются жильцы.На собрании с жителями, которое прошло на минувшей неделе в администрации Октябрьского района Улан-Удэ, начальник управления комплексного развития территорий Бурятии Зана Тумуров заверил, что собственники смогут выбрать форму возмещения: равнозначную квартиру, денежную компенсацию или улучшение жилищных условий. Конкурс по выбору застройщика планируется объявить в мае 2026, после чего разработают проект планировки территории и график работ. На первом этапе планируется снос более десяти многоквартирных домов, что затронет около 200 собственников.Наталья рассказала, что большинство жителей, пришедших на собрание, - люди, не слишком искушенные в тех вопросах, которые обычно возникают при сносе домов.- Им пообещали равнозначные квартиры в том же микрорайоне, а люди у нас, как известно, обманываться рады. Поверили, часть поддержали, уши развесили. Но ведь это пока пустые слова, ничем не подкрепленные, поскольку застройщик еще не определен, и что он там потом придумает, пока никому неизвестно. Тем более у застройщиков сейчас не самые лучшие времена наступают. И по практике, сложившейся при сносе, либо деньги выдают за дома, либо предоставляют квартиру где-нибудь на окраине города. В Улан-Удэ еще не было такого, чтобы, например, в центре города снесли двухэтажный дом и жильцам предоставили квартиры в новой высотке на этом же месте. Потому что эти квартиры застройщик может продать гораздо дороже, - говорит Наталья. - Но лично я никуда уезжать не собираюсь, потому что мне мой район Саяны нравится, а той подачки, которую мне кинет будущий застройщик, не хватит на покупку нормального жилья в этом же районе.В Республиканском фонде капитального ремонта сообщили, что их никто не уведомил, что дома по улице Павлова пойдут под снос.- Они не были исключены из плана реализации капитального ремонта на 2025 год. Не исключены и сейчас.Как отметили в ведомстве, информацию об исключении домов из плана по ежегодному ремонту должны подавать органы муниципального самоуправления.Улан-удэнский юрист Виктор Егоров поддержал обращение жильцов. Он выразил сомнения в том, что чиновники, тратя деньги на ремонт крыш, не знали о планах по сносу, так как решения о капитальном ремонте принимаются задолго до его проведения. Егоров также предположил, что реальный объем израсходованных средств на ремонт крыш может быть сложно установить: когда снесут - проверять будет нечего. Юрист категорически отверг прозвучавшие в соцсетях аргументы о том, что средства Фонда капитального ремонта не являются государственными и не подлежат проверке правоохранительными органами. Он подчеркнул, что «это деньги жильцов, в том числе пенсионеров, которые потрачены впустую, и за это необходимо нести ответственность, причем в уголовном порядке».Виктор Егоров также указал на неэффективность использования средств Фонда капитального ремонта в данном конкретном случае.- В целом все улан-удэнцы - плательщики взносов на капремонт - пострадали. Ведь вначале фонд собирает значительные средства со всех жильцов многоквартирных домов (около 1200 - 1600 рублей в месяц с квартиры), но при этом ремонт их домов может быть отложен на долгие годы, а деньги - потрачены на другие объекты. И в итоге они оказываются использованы неэффективно, - сообщил он.Ситуация с домами на улице Павлова, по его мнению, должна привлечь внимание к тому, насколько эффективно тратятся средства, собираемые с населения. Речь не об эффективности для конкретных распорядителей бюджетных и иных денег, а об эффективности государственного подхода в целом и экономном использовании каждого рубля. Времена, когда деньги текли рекой, прошли, и настала пора экономии и тщательно продуманных трат.