Общество 19.06.2026 в 16:08

В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для регулирования численности баклана

Документ разработан Народным Хуралом Бурятии
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Текст: Служба информации «Номер один»
В Госдуму внесли законопроект о расширении оснований для регулирования численности баклана
Фото: Аноним 03

В Государственную Думу внесён проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Документ разработан Народным Хуралом Бурятии в целях расширения оснований для регулирования численности охотничьих ресурсов, сообщает «МК в Бурятии».

Законопроектом предлагается наделить регионы полномочиями по установлению в отношении большого баклана, наряду с традиционной, иных видов охоты. Это позволит субъектам РФ самостоятельно вводить любительскую и спортивную охоту и осуществлять регулирование численности птицы. В настоящее время баклан отнесён к охотничьим ресурсам только для охоты в целях осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Хотя основные места гнездования и массового скопления баклана территориально не совпадают с перечнем мест традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов.

Кроме того, в целях снижения численности баклана и предотвращения ущерба байкальской экосистеме и ценным водным биоресурсам проектом федерального закона предлагается дополнить статью 48 № 209-ФЗ новым основанием для регулирования численности охотничьих ресурсов — угрозой нанесения ущерба водным биологическим ресурсам.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в последние несколько лет в Бурятии наблюдается рост численности большого баклана, ареал обитания которого охватил водные объекты республики, включая акваторию озера Байкал.

По данным научно-исследовательской работы Бурятского государственного университета, проведённой по заказу правительства республики, численность большого баклана в 2024 году составила 48,3 тысячи особей. Ежегодный объём рыбы, потребляемой большим бакланом, превышает 2 750 тонн. В 2025 году величина ущерба, причинённого байкальскому омулю, превысила 1,55 миллиарда рублей. С учётом рыбоводных показателей потеря личинок омуля составила около 160 миллионов штук, в стоимостном выражении — 560 миллионов рублей. Отмечается, что ввиду отсутствия естественных врагов популяция баклана продолжает расти, что неизбежно ведёт к увеличению наносимого рыбоводному хозяйству ущерба.

Проблема имеет общероссийский масштаб: аналогичные случаи негативного воздействия чрезмерно размножившейся популяции большого баклана на местные экосистемы и рыбные запасы зарегистрированы в 21 регионе страны: Тыва и Калмыкия, Алтайский, Забайкальский и Красноярский края, Астраханская, Иркутская, Курганская области и другие.

Совет Государственной Думы назначил Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды ответственным по указанному законопроекту. Документ включён в примерную программу законопроектной работы на период весенней сессии (июль) 2026 года. Срок представления отзывов, предложений и замечаний установлен до 8 июля, подготовка законопроекта к рассмотрению в первом чтении также запланирована на июль.

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баклан законопроект госдума

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