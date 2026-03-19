В Бурятии одобрили наказание главного противника «Telegram»

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) исключен из партии, сообщила пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар. «По итогам заседания Президиума Высшего Совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Андрей Свинцов исключен из ЛДПР», — говорится в телеграм-канале фракции. Как объяснила Кавшар, Свинцова исключили за совершение «им действий, порочащих репутацию ЛДПР», а также из-за массовых жалоб от россиян.

Источники издания «Коммерсант» отмечают, что этот шаг связан с активной позицией Свинцова по блокировке Telegram. Ранее сообщалось, что он неоднократно выступал против полного запрета мессенджера, подчеркивая, что он взаимодействует с властями и что россияне не смогут пользоваться Telegram даже через VPN. Такие заявления вызвали неоднозначную реакцию и, по всей видимости, оказали влияние на решение исключить его из партии.

Комментируя данное решение, бурятский общественник Алексей Карнаухов отметил, что он рад этому обстоятельству.

«Это чёткий знак, что происходит разворот, что подавить слишком интегрированный в жизнь россиян Telegram не получилось. Наверху решили притормозить, поскольку блокировки вызвали сильные противодействия со стороны почти всех слоев общества, в том числе и представителей самой власти. Видимо, вопрос ликвидации мессенджера в России пока будут спускать на тормозах», - сообщил он.