Общество 19.03.2026 в 11:46

В Бурятии одобрили наказание главного противника «Telegram»

Поддержавшего блокировку популярного мессенджера депутата Госдумы Свинцова выкинули из партии
A- A+
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР) исключен из партии, сообщила пресс-секретарь лидера ЛДПР Элеонора Кавшар. «По итогам заседания Президиума Высшего Совета ЛДПР от 18 марта 2026 года депутат Андрей Свинцов исключен из ЛДПР», — говорится в телеграм-канале фракции. Как объяснила Кавшар, Свинцова исключили за совершение «им действий, порочащих репутацию ЛДПР», а также из-за массовых жалоб от россиян.

Источники издания «Коммерсант» отмечают, что этот шаг связан с активной позицией Свинцова по блокировке Telegram. Ранее сообщалось, что он неоднократно выступал против полного запрета мессенджера, подчеркивая, что он взаимодействует с властями и что россияне не смогут пользоваться Telegram даже через VPN. Такие заявления вызвали неоднозначную реакцию и, по всей видимости, оказали влияние на решение исключить его из партии.

Комментируя данное решение, бурятский общественник Алексей Карнаухов отметил, что он рад этому обстоятельству.

«Это чёткий знак, что происходит разворот, что подавить слишком интегрированный в жизнь россиян Telegram не получилось. Наверху решили притормозить, поскольку блокировки вызвали сильные противодействия со стороны почти всех слоев общества, в том числе и представителей самой власти. Видимо, вопрос ликвидации мессенджера в России пока будут спускать на тормозах», - сообщил он.

 

Теги
ЛДПР Телеграм партия Андрей Свинцов

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru