Зурхай на воскресенье, 22 марта

Благоприятно: для людей года Дракона; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота, хорошо для привода в дом невестки, ведения торговли, а также для дел, связанных с рубкой и обработкой древесины, изготовления настоек и для дел «благого направления».



Неблагоприятно: торговать, спорить и конфликтовать, начинать военные действия и судебные тяжбы.



Стрижка волос: к улучшению внешнего вида.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в остальные направления благоприятно.



Фото: Номер один