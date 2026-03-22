Общество 22.03.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 22 марта

4-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для людей года Дракона; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения богатства, пищи, скота, хорошо для привода в дом невестки, ведения торговли, а также для дел, связанных с рубкой и обработкой древесины, изготовления настоек и для дел «благого направления».

Неблагоприятно: торговать, спорить и конфликтовать, начинать военные действия и судебные тяжбы.

Стрижка волос: к улучшению внешнего вида.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в остальные направления благоприятно.

