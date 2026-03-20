Общество 20.03.2026 в 15:18
«Магия чисел тут ни при чем»: отец, сын и внук родились в один день и побили рекорд России
Отец, сын и внук из Иркутска родились в один день и попали в Книгу рекордов
Текст: КП-Иркутск
Представьте: вы празднуете день рождения, а вместе с вами его отмечают ваши сын и внук. Не в качестве гостей, а на правах именинников! Звучит как нечто невозможное, однако семья Фроловых из Иркутска готова доказать обратное. Павел Фролов родился 4 сентября 1963 года, его сын Михаил - ровно в тот же день, но в 1986-м, а внук Лев продолжил традицию - появился на свет 4 сентября 2014-го.
И, вроде, старая поговорка гласит «снаряд дважды в одну воронку не попадает», а в жизни все складывается совсем иначе. Теперь чета Фроловых навсегда вписана в Книгу рекордов России в категории «Наибольшее количество мужчин разных поколений в одном роду, рожденных в один день разных лет».
- Еще в детстве я понял, что мы необычная семья, - вспоминает 39-летний Михаил в беседе с корреспондентом КП-Иркутск. - Люди искренне удивлялись, узнав, что у нас с отцом дни рождения в один день. А когда в ту же дату родился мой сын, сомнений не осталось - случай уникальный.
Сибиряк навел справки в Сети, вышел на Книгу рекордов России и в ноябре прошлого года подал заявку. Регистрация рекорда Фроловых заняли пять месяцев.
- Хотелось не только заявить о себе, но и прославить родной край - Иркутскую область. Как и многие, мы устали от негативных новостей. Захотелось, чтобы появился положительный повод!
Сегодня Михаил и его семья живут в Москве. Переезд был вынужденным, что связано с работой мужчины. Он - семейный банкир, супруга Диана занимается фотосессиями для новорожденных, дети, 11-летний Лев и 9-летняя Алиса, учатся в школе. Родители Михаила на пенсии. В недалеком прошлом Павел Фролов руководил химической лабораторией в одном из столичных вузов.
- В Сибири нас ждет дом. Как только будет возможность, мы вернемся, - делится Михаил.
Лучший подарок
На вопрос о том, почему именно 4 сентября и, как так вышло, ответить не могут сами Фроловы. В нумерологию в семье никто верит, мол, магия чисел тут ни при чем. Скорее, роль сыграли крепкие родственные связи и стечение обстоятельств.
- Мои родители познакомились на дискотеке в университете в начале 80-х. Забавная история: изначально их хотели познакомить друзья, считали, что они будут хорошей парой. Оба ждали встречи, волновались. Пока друзья не пришли, папа решил пригласить на танец симпатичную девушку. Как оказалось, это и была моя мама, Марина. Оба танцевали и крутили головой по сторонам: он высматривал Марину, а она - Павла. В 1982 году они поженились. В том же году, 16 октября, на свет появился мой старший брат. Когда спустя 4 года, родился я, папа смеялся: «Спасибо, жена, за подарок на день рождения!».
Со своей будущей женой Дианой Михаил познакомился в соцсетях. Мужчина заметил фото красавицы-брюнетки и поставил «пятерку». Однако переписки и встречи быстро закончились, пара перестала общаться и встретилась спустя год. Заново их познакомили общие друзья, так же как и когда-то Павла и Марину.
- Спустя два месяца я сделал ей предложение. В перерыве хоккейного матча встал на одно колено и подарил кольцо. В августе 2013-го сыграли свадьбу, а в новогодние праздники узнали, что станем родителями. Срок ставили на конец августа - начало сентября, но никто и представить не мог, что сын родится 4 числа! Жену увезли в роддом в ночь перед моим днем рождения, а на следующий день я уже поздравлял отца с именинами и новым статусом деда. Конечно, я тоже поблагодарил любимую за лучший подарок.
4 сентября для Фроловых - большой праздник. Каждый год они собираются в кругу родственников, поздравляют друг друга и задувают свечи на торте. Иногда - все вместе. Остальную часть посвящают желаниям самого младшего из них.
- Когда ты становишься отцом, праздник ребенка становится важнее своего. Поэтому мы празднуем день рождения Льва, как он того захочет. А своих друзей я приглашаю уже в другой, более свободный, день.
«Схожи не больше, чем другие»
Повлияла ли общая дата рождения на характер? Мужчины отвечают: они схожи не больше, чем другие отцы и сыновья. Однако близки настолько, что порой «читают мысли» друг друга.
— Однажды я поехал за границу и хотел привезти отцу подарок. Не знал, что выбрать, поэтому написал ему вопрос на электронную почту. Правда, ответил папа уже после того, как я все купил. В магазине я увидел продавца, который по комплекции - один в один, как папа. Попросил его подобрать футболку его размера, как оказалось XL, синего цвета и с логотипом города, где отдыхал. В итоге папино сообщение звучало так: сын, купи мне синюю футболку размера XL с каким-нибудь рисунком, напоминающем о городе! Вот такое совпадение.
Внук Лев учится в шестом классе и серьезно занимается самбо. Но в мечтах мальчик - будущий киберспортсмен. При этом к своему участию в семейном рекорде Лев относится скромно — не афиширует его перед друзьями.
- Семья — это самое важное, ведь счастье — в наших детях. Не исключено, что и в нашей семье этого счастья станет еще больше, - улыбается Михаил.
Фото: нейросеть
И, вроде, старая поговорка гласит «снаряд дважды в одну воронку не попадает», а в жизни все складывается совсем иначе. Теперь чета Фроловых навсегда вписана в Книгу рекордов России в категории «Наибольшее количество мужчин разных поколений в одном роду, рожденных в один день разных лет».
- Еще в детстве я понял, что мы необычная семья, - вспоминает 39-летний Михаил в беседе с корреспондентом КП-Иркутск. - Люди искренне удивлялись, узнав, что у нас с отцом дни рождения в один день. А когда в ту же дату родился мой сын, сомнений не осталось - случай уникальный.
Сибиряк навел справки в Сети, вышел на Книгу рекордов России и в ноябре прошлого года подал заявку. Регистрация рекорда Фроловых заняли пять месяцев.
- Хотелось не только заявить о себе, но и прославить родной край - Иркутскую область. Как и многие, мы устали от негативных новостей. Захотелось, чтобы появился положительный повод!
Сегодня Михаил и его семья живут в Москве. Переезд был вынужденным, что связано с работой мужчины. Он - семейный банкир, супруга Диана занимается фотосессиями для новорожденных, дети, 11-летний Лев и 9-летняя Алиса, учатся в школе. Родители Михаила на пенсии. В недалеком прошлом Павел Фролов руководил химической лабораторией в одном из столичных вузов.
- В Сибири нас ждет дом. Как только будет возможность, мы вернемся, - делится Михаил.
Лучший подарок
На вопрос о том, почему именно 4 сентября и, как так вышло, ответить не могут сами Фроловы. В нумерологию в семье никто верит, мол, магия чисел тут ни при чем. Скорее, роль сыграли крепкие родственные связи и стечение обстоятельств.
- Мои родители познакомились на дискотеке в университете в начале 80-х. Забавная история: изначально их хотели познакомить друзья, считали, что они будут хорошей парой. Оба ждали встречи, волновались. Пока друзья не пришли, папа решил пригласить на танец симпатичную девушку. Как оказалось, это и была моя мама, Марина. Оба танцевали и крутили головой по сторонам: он высматривал Марину, а она - Павла. В 1982 году они поженились. В том же году, 16 октября, на свет появился мой старший брат. Когда спустя 4 года, родился я, папа смеялся: «Спасибо, жена, за подарок на день рождения!».
Со своей будущей женой Дианой Михаил познакомился в соцсетях. Мужчина заметил фото красавицы-брюнетки и поставил «пятерку». Однако переписки и встречи быстро закончились, пара перестала общаться и встретилась спустя год. Заново их познакомили общие друзья, так же как и когда-то Павла и Марину.
- Спустя два месяца я сделал ей предложение. В перерыве хоккейного матча встал на одно колено и подарил кольцо. В августе 2013-го сыграли свадьбу, а в новогодние праздники узнали, что станем родителями. Срок ставили на конец августа - начало сентября, но никто и представить не мог, что сын родится 4 числа! Жену увезли в роддом в ночь перед моим днем рождения, а на следующий день я уже поздравлял отца с именинами и новым статусом деда. Конечно, я тоже поблагодарил любимую за лучший подарок.
4 сентября для Фроловых - большой праздник. Каждый год они собираются в кругу родственников, поздравляют друг друга и задувают свечи на торте. Иногда - все вместе. Остальную часть посвящают желаниям самого младшего из них.
- Когда ты становишься отцом, праздник ребенка становится важнее своего. Поэтому мы празднуем день рождения Льва, как он того захочет. А своих друзей я приглашаю уже в другой, более свободный, день.
«Схожи не больше, чем другие»
Повлияла ли общая дата рождения на характер? Мужчины отвечают: они схожи не больше, чем другие отцы и сыновья. Однако близки настолько, что порой «читают мысли» друг друга.
— Однажды я поехал за границу и хотел привезти отцу подарок. Не знал, что выбрать, поэтому написал ему вопрос на электронную почту. Правда, ответил папа уже после того, как я все купил. В магазине я увидел продавца, который по комплекции - один в один, как папа. Попросил его подобрать футболку его размера, как оказалось XL, синего цвета и с логотипом города, где отдыхал. В итоге папино сообщение звучало так: сын, купи мне синюю футболку размера XL с каким-нибудь рисунком, напоминающем о городе! Вот такое совпадение.
Внук Лев учится в шестом классе и серьезно занимается самбо. Но в мечтах мальчик - будущий киберспортсмен. При этом к своему участию в семейном рекорде Лев относится скромно — не афиширует его перед друзьями.
- Семья — это самое важное, ведь счастье — в наших детях. Не исключено, что и в нашей семье этого счастья станет еще больше, - улыбается Михаил.
Фото: нейросеть