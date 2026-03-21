Митрополит подарил музею в Улан-Удэ уникальную книгу

«Эта книга – сокровище. В ней описывается путешествие будущего императора Николая II по восточным землям России в 1890–1891 годах. На её страницах оживают картины прошлого: величественные просторы Бурятии, лица людей, их быт и традиции. Читая ее, словно переносишься в ту эпоху», - рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





«Огромное спасибо Владыке Иосифу за такой подарок для нашего музея. Пусть эта книга станет ещё одной нитью, связывающей поколения, напоминая о богатстве и глубине нашей общей истории», - поблагодарим митрополита мэр Улан-Удэ.





Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал нашему Музею истории города уникальную книгу, выпущенную ещё в XIX веке: «Путешествие Наследника Цесаревича на восток».По словам мэра, особенно символично, что это издание будет храниться именно в здании Музея истории. Ведь когда-то в этом доме, принадлежавшем купцу Голдобину, останавливался на ночлег сам будущий император. Теперь история возвращается сюда, чтобы быть ближе к жителям и гостям города.Фото: со страницы мэра в соцсети