Общество 21.03.2026 в 13:01

Митрополит подарил музею в Улан-Удэ уникальную книгу

Она была выпущена ещё в XIX веке
Текст: Андрей Константинов
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф передал нашему Музею истории города уникальную книгу, выпущенную ещё в XIX веке: «Путешествие Наследника Цесаревича на восток».

«Эта книга – сокровище. В ней описывается путешествие будущего императора Николая II по восточным землям России в 1890–1891 годах. На её страницах оживают картины прошлого: величественные просторы Бурятии, лица людей, их быт и традиции. Читая ее, словно переносишься в ту эпоху», - рассказал в соцсетях мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

 

По словам мэра, особенно символично, что это издание будет храниться именно в здании Музея истории. Ведь когда-то в этом доме, принадлежавшем купцу Голдобину, останавливался на ночлег сам будущий император. Теперь история возвращается сюда, чтобы быть ближе к жителям и гостям города.

«Огромное спасибо Владыке Иосифу за такой подарок для нашего музея. Пусть эта книга станет ещё одной нитью, связывающей поколения, напоминая о богатстве и глубине нашей общей истории», - поблагодарим митрополита мэр Улан-Удэ.


Фото: со страницы мэра в соцсети
Все новости

Глава Бурятии встретился с федеральными чиновниками
21.03.2026 в 11:39
В Бурятии у экс-главы поселка отняли 1,9 млн рублей
21.03.2026 в 11:12
70-летняя женщина погибла на пожаре в Бурятии
21.03.2026 в 10:50
В Забайкальском крае в 2025 году зафиксирован семикратный рост числа дезертиров
21.03.2026 в 10:11
Набиуллина порадовала жителей Бурятии
21.03.2026 в 10:03
В Иркутске осудили женщин, напавших на педиатра из-за отсутствия бахил
21.03.2026 в 09:58
Вопрос нехватки автобусов в Улан-Удэ решился в Москве
21.03.2026 в 09:47
Арадай Хуралай hунгамалнууд Баунтын аймагаар ябажа ерэбэ
21.03.2026 в 09:38
Байкал стал машиной для производства контента
21.03.2026 в 07:00
Зурхай на субботу, 21 марта
21.03.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
В Бурятии у экс-главы поселка отняли 1,9 млн рублей
Женщина не смогла доказать законность их происхождения
21.03.2026 в 11:12
В Забайкальском крае в 2025 году зафиксирован семикратный рост числа дезертиров
Сбежавших военных вычисляют с помощью видеокамер
21.03.2026 в 10:11
Вопрос нехватки автобусов в Улан-Удэ решился в Москве
Бурятии выделено дополнительная субсидия в 120 миллионов рублей на покупку транспорта
21.03.2026 в 09:47
Арадай Хуралай hунгамалнууд Баунтын аймагаар ябажа ерэбэ
21.03.2026 в 09:38
