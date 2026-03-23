Житель Бурятии потерял 300 тысяч при покупке трактора в интернете

В Кяхтинском районе Бурятии местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина хотел купить трактор, стоимостью 800 тысяч рублей, через группу в мессенджере, где продавали сельхозтехнику.Продавец, с которым он списался, рассказал, что трактор находится в соседней стране, а за доставку нужно заплатить 73 тысячи рублей. Потерпевший сначала перевёл 73 тысячи. Потом мошенники потребовали внести ещё 240 — якобы за растаможку, а сразу после этого попросили внести оставшуюся сумму, так как техника не может пройти таможенный контроль.Мужчина снова пошёл в банк, чтобы перевести деньги, но сотрудник заподозрил неладное и вызвал полицию. Правоохранители пояснили ему , что он стал жертвой мошенников. Сумма потерь составила более 318 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.- Чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте продавца, убедитесь в существовании организации или личности продавца, или запросите документы на товар. Остерегайтесь заниженных цен. Если стоимость товара значительно ниже рыночной, это первый признак мошенничества. Не вносите предоплату без гарантии, - предупредили в полиции республики.Фото: нейросеть