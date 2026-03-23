Общество 23.03.2026 в 10:08

Житель Бурятии потерял 300 тысяч при покупке трактора в интернете

Сомнительная сделка вызвала подозрение у банка
Текст: Елена Кокорина
В Кяхтинском районе Бурятии местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. Мужчина хотел купить трактор, стоимостью 800 тысяч рублей, через группу в мессенджере, где продавали сельхозтехнику.

Продавец, с которым он списался, рассказал, что трактор находится в соседней стране, а за доставку нужно заплатить 73 тысячи рублей. Потерпевший сначала перевёл 73 тысячи. Потом мошенники потребовали внести ещё 240 — якобы за растаможку, а сразу после этого попросили внести оставшуюся сумму, так как техника не может пройти таможенный контроль.

Мужчина снова пошёл в банк, чтобы перевести деньги, но сотрудник заподозрил неладное и вызвал полицию. Правоохранители пояснили ему , что он стал жертвой мошенников. Сумма потерь составила более 318 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

 - Чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте продавца, убедитесь в существовании организации или личности продавца, или запросите документы на товар. Остерегайтесь заниженных цен. Если стоимость товара значительно ниже рыночной, это первый признак мошенничества. Не вносите предоплату без гарантии, - предупредили в полиции республики.

Фото: нейросеть

Все новости

Между Россией и Монголией может возобновится прямое авиасообщение
23.03.2026 в 10:31
Туристам запретят выезжать на лёд Байкала
23.03.2026 в 10:26
Кладбище в Улан-Удэ превратили в «шиномонтаж»
23.03.2026 в 10:12
Житель Бурятии потерял 300 тысяч при покупке трактора в интернете
23.03.2026 в 10:08
За год в Бурятии зафиксировали 8 случаев падения детей из окон
23.03.2026 в 09:53
В Бурятии 16-летний подросток угодил в реанимацию после ДТП
23.03.2026 в 09:20
Гороскоп для жителей Бурятии на 23 марта 2026 года
23.03.2026 в 06:02
Зурхай на понедельник, 23 марта
23.03.2026 в 06:02
Крымский медцентр оставил бурятских инвалидов без путевок
23.03.2026 в 06:00
В Кабанском районе большегруз опрокинулся на федеральной трассе
22.03.2026 в 16:23
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 марта

Читайте также
Между Россией и Монголией может возобновится прямое авиасообщение
Речь идёт об авиарейсе рейсе Москва-Улан-Батор
23.03.2026 в 10:31
Туристам запретят выезжать на лёд Байкала
Туристы слишком много гадят на льду, полагают авторы законопроекта
23.03.2026 в 10:26
Кладбище в Улан-Удэ превратили в «шиномонтаж»
Неизвестные выбросили в контейнеры и в овраг неподалеку более 30 шин

23.03.2026 в 10:12
За год в Бурятии зафиксировали 8 случаев падения детей из окон
Родителей призывают соблюдать меры безопасности
23.03.2026 в 09:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
