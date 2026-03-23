Общество 23.03.2026 в 10:47

Мэрия Улан-Удэ реально запускает платную парковку

Она располагается по периметру Гостиных рядов
A- A+
Текст: Петр Санжиев
С 24 марта в столице Бурятии начинает работу платная парковка с тарифом 30 рублей в час. Первые 15 минут размещения транспортного средства будут бесплатными, а затем придется раскошелиться.

«Пилотный» проект рассчитан на полгода. Потом власти будут решать, отменить его или продолжить. Если все пройдет успешно, т. е. не будет массовых технических сбоев, потока жалоб от горожан, то платный проект пролонгируют. По словам Юрия Ткачева, председателя комитета по транспорту, предпринимательству и по потребительскому рынку, установленный администрацией тариф – самый низкий в стране. Собранные средства пополнят городской бюджет. Но Ткачев подчеркивает, что платная парковка вводится не для пополнения городской казны, а для улучшения положения в центре города.

Парковка имеет 240 машиномест. Из них 29 обозначены как бесплатные места для инвалидов. Но чтобы избежать начисления оплаты, инвалид должен иметь на машине соответствующий знак. Льготой смогут воспользоваться те, кто входит в федеральный реестр инвалидов. Им не надо подавать никаких заявлений о своем праве, они известны.

Кроме того, 2-часовое бесплатное использование платной парковки доступно проживающим в Бурятии многодетным, ветеранам боевых действий, а также тем, кто ездит на электромобилях. Эти категории должны заявить о своем праве – их ждут по адресу улица Октябрьская, 2 (здание администрации Железнодорожного района Улан-Удэ, там находится комитет, руководимый Ткачевым, принимающий заявления).

Платные парковочные места есть со всех четырех сторон Гостиных рядов, но больше всего их, наверное, со стороны улицы Ленина. Каждые 15 минут возле нее будет проезжать спецавтомобиль и автоматически фиксировать какой транспорт припарковался на парковке.

Нарушителей правил пользования ждет штраф в тысячу рублей. При повторном нарушении штраф вырастает до двух тысяч. Однако, для забывчивых водителей предусмотрен вариант постоплаты. Как отмечает Юрий Ткачев, погасить долг методом постоплаты можно будет в течение 23 часов 59 минут. К тому же, помимо забывчивости, могут возникнуть проблемы с нестабильностью Интернета. Паркоматов на платной парковке не будет. Но можно оплачивать через специальное мобильное приложение и иными способами. Оператором платной парковки является Центр управления дорожным движением.

Теги
платная парковка

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru