Оформление ДТП по европротоколу через «Госуслуги Авто»

Вопрос: «Как оформить ДТП самостоятельно?» Наталья Михайловна, Улан-Удэ.

Если вы попали в мелкую аварию без пострадавших, можно оформить ее по европротоколу через приложение «Госуслуги Авто». Вызывать Госавтоинспекцию не нужно. Электронный европротокол имеет ту же юридическую силу, что и бумажный, и автоматически направляется в страховую компанию — посещать ее офис не придется.

Такой способ возможен при соблюдении нескольких условий. В ДТП участвуют только два автомобиля, нет пострадавших и повреждений чужого имущества или городской инфраструктуры. У обоих водителей должны быть действующие полисы ОСАГО и подтвержденные учетные записи на «Госуслугах». Важно: виновную и пострадавшую стороны вы определяете сами. Если договориться не удается, лучше вызвать ГАИ.

Оформлять аварию удобнее всего одновременно обоим водителям со своих смартфонов. В приложении «Госуслуги Авто» нужно открыть раздел «ДТП», нажать «Оформить ДТП» и выбрать «Начать электронный европротокол». Далее следует указать место и время происшествия, описать повреждения, сфотографировать расположение машин с захватом дорожных знаков и объектов. После фотофиксации автомобили можно убрать с проезжей части, но покидать место ДТП запрещено. Затем вместе со вторым участником составьте схему аварии (в приложении или на бумаге), проверьте данные и подпишите электронное извещение — каждый в своем телефоне. В итоге вы получите номер извещения. При необходимости сфотографируйте повреждения крупным планом, захватывая соседние детали для ориентира.

Лимиты выплат зависят от обстоятельств. Если есть фотофиксация и нет разногласий со вторым участником — до 400 тысяч рублей. При наличии фотофиксации, но при наличии разногласий — до 200 тысяч рублей. Если фотофиксации нет и разногласий нет — до 100 тысяч рублей.

