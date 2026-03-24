Дуров придумал, как замедлить трафик блокировщиков Telegram

В России наблюдается повышение доступности мессенджера Telegram. Это совпало с сообщениями о перегрузке оборудования, предназначенного для блокировки интернет-ресурсов. По данным системы измерения OONI, на 23 марта доля успешных подключений к Telegram составила 45%. Несколькими днями ранее, 21-22 марта, этот показатель колебался в районе 20%, а еще ранее, 20 марта, составлял 35%.

Нельзя сказать, что блокировки полностью прекратились, но что-то произошло, высказываются предположения, что на некоторых провайдерах шлюз приоткрыли.

Как сообщает Forbes, ссылаясь на источники среди операторов связи, технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) перестали справляться с объемом трафика Рунета. Это привело к тому, что некоторые ранее заблокированные ресурсы стали периодически доступны. По словам собеседников издания на телекоммуникационном рынке, одной из причин таких проблем могла стать возросшая нагрузка, связанная с Telegram. Средства фильтрации трафика перегружаются не столько попытками заблокировать сам мессенджер, сколько его прокси MTProxy, созданным для обхода цензуры. Этот прокси шифрует трафик, вынуждая ТСПУ либо тратить дополнительные ресурсы на его анализ, либо блокировать его полностью, что требует обработки каждого пакета данных.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что официальных решений о снятии ограничений в отношении мессенджера не поступало. Компании «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон» от комментариев воздержались.

Эксперты допускают, что временная доступность заблокированных ресурсов может быть связана с перераспределением ресурсов ТСПУ для замедления Telegram. Отмечается, что оборудование ТСПУ, производителем которого является дочерняя структура «Ростелекома», имеет определенную пропускную способность, на которую влияют и другие параметры. Кроме того, существует возможность временного отключения некоторых узлов ТСПУ в режиме «bypass» (обход) в случае их перегрузки.

Ранее Роскомнадзор уже рассматривал варианты освобождения мощностей ТСПУ для блокировки Telegram. По данным источников, проблема заключается в использовании мессенджером прокси MTProxy, который генерирует большое количество «мусорного» трафика, что создает дополнительную нагрузку на систему фильтрации. Независимый IT-эксперт Филипп Кулин также не исключает, что использование протоколов, генерирующих тысячи небольших валидных запросов, может привести к перегрузке ТСПУ, хотя отмечает, что это пока теоретические рассуждения. Пока же оправдываются ожидания что основатель Telegram Павел Дуров что-нибудь придумает, чтобы оставить в живых популярный в России мессенджер.