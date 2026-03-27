В Улан-Удэ встретили Гошу Куценко

Сегодня в аэропорту «Байкал» в Улан-Удэ встретили заслуженного артиста России, актера театра и кино Гошу Куценко. По традиции звезде преподнесли пиалу с белой пищей на шелковом синем хадаке, а также хлеб с солью.

Гость вошел в здание воздушной гавани под радостное скандирование: «Гоша, Гоша, Гоша!». Актер приехал в Бурятию на «Байкальскую рыбалку» (6+), которая пройдет в Турке с 27 по 28 марта.

«Я обожаю рыбалку. Родился на Днепре. С папой провел лучшие часы своей жизни на лодке – нырял и доставал всегда удочки, которые он ронял в воду», - отмечал ранее Куценко.