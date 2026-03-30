Суд конфисковал «Toyota Corolla» за сломанную лодыжку пешехода

Братский городской суд Иркутской области вынес приговор 66-летнему местному жителю за умышленный наезд на человека. В суде установлено, что в мае 2025 года между потерпевшим и подсудимым, работающим водителем такси, возник конфликт по поводу стоимости поездки. Как сообщается в телеграмм-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Иркутской области, в ходе возникшего на дороге конфликта подсудимый, разозлившись на оппонента, совершил наезд на потерпевшего в центральном жилом районе Братска. В результате действия потерпевшему был причинен закрытый перелом наружной лодыжки левой голени без смещения, что квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, приводящий к длительному расстройству продолжительностью свыше трех недель.

В пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области подчеркнули, что подсудимый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, что было поддержано всеми участниками процесса. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел активное содействие расследованию, полное признание вины, раскаяние и извинения перед потерпевшим. В деле не выявлено отягчающих обстоятельств.

По приговору суда подсудимому назначено условное наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком на тот же срок. Также конфискован автомобиль «Тойота Королла», использованный в качестве орудия преступления. В настоящее время приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.