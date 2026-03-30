Общество 30.03.2026 в 15:02

Реконструкция подстанций улучшит электроснабжение микрорайонов Улан-Удэ

Текст: Андрей Константинов
В этом году в Улан-Удэ 161 дом переведут на электроотопление, реконструируют четыре трансформаторные подстанции, установят электрофильтры на трех котельных, а в котельной школы №23 – электрические котлы. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков рассказал об итогах реализации первого этапа проекта «Чистый воздух».

– Мы убрали печной дым от части домов и поставили фильтры на котельных. И это уже работает – дышать в этих районах становится легче, а количество выбросов в городе снижается, – отметил Игорь Шутенков на сессии горсовета в своем отчете о результатах деятельности мэра и администрации города за 2025 год.

В прошлом году была проведена реконструкция сетей электроснабжения в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай». 160 частных домов переведены на электроотопление. На двух котельных – школы №13 и общества «ВВС» – установлены электрофильтры – системы очистки дымовых газов.

На 2026 год запланирован перевод 161 домовладения в СНТ «Профсоюзник» и «Урожай». Запланированы работы по реконструкции четырех основных городских трансформаторных подстанций. Это позволит решить вопросы с электроснабжением жителей Левобережной части города, 140-х кварталов и микрорайона Забайкальский.

В течение года будут выполнены установка электрофильтров ещё на трёх котельных города. Угольную котельную школы №23 переведут на электрические котлы.
