Ошибки при начислении пенсии

Вопрос: «Я вышла на пенсию, но сомневаюсь — ту ли сумму мне перечисляют? Как узнать, нет ли здесь ошибки?» Галина Петровна, Улан-Удэ.

Проверить всё можно самостоятельно, и для этого не нужно быть бухгалтером. Всё начинается с индивидуального лицевого счета (ИЛС) в Социальном фонде. Там хранятся все данные о вашем стаже, заработке, страховых взносах и пенсионных коэффициентах. Если вы уже на пенсии, в выписке также будет указан ее размер.

Получить выписку можно тремя способами:

● Через портал «Госуслуги» — самый быстрый вариант. Выписка придет в электронном виде в течение дня. Для этого нужно зайти в раздел «Пенсия» и выбрать ссылку «Выписка из лицевого счета в СФР».

● Лично в клиентской службе Социального фонда — достаточно предъявить паспорт.

● В любом МФЦ — также понадобится паспорт.

Внимательно изучите, какие периоды работы и какой заработок учтены в выписке. Сравните их с записями в вашей трудовой книжке, а если есть — с трудовыми договорами, справками о доходах, военным билетом.

Если в выписке есть периоды, которых не было в реальности, или наоборот — отсутствуют какие-то годы работы, это повод для проверки. Также обратите внимание на количество пенсионных баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов): их должно быть не менее 30 для назначения страховой пенсии.

Что делать, если какой-то период работы не учтён или данные неверны? Сначала соберите подтверждающие документы: копии трудовой книжки, трудовые договоры, архивные справки, выписки из приказов о приёме и увольнении и т.д. Всё, что доказывает факт работы в нужный период, пригодится.

Затем подайте письменное заявление в Социальный фонд с просьбой провести проверку и сделать перерасчёт. Это можно сделать лично в отделении фонда или МФЦ, через портал «Госуслуги» или отправив письмо по почте с уведомлением о вручении. К заявлению приложите копии паспорта, СНИЛС и собранные подтверждающие документы.

Отметим, что решение Социального фонда можно обжаловать. Сначала попробуйте обратиться в вышестоящий орган фонда. Если это не помогло — в прокуратуру или суд.

Главный совет: не ждите, проверяйте заранее. Лучше всего проверять данные о стаже и взносах регулярно, а не когда пенсия уже назначена. Хотя бы раз в год заказывайте выписку из лицевого счета и сверяйте её со своими документами. Помните: ваша пенсия — это ваши деньги. И иметь право их контролировать — совершенно нормально.