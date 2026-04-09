Общество 09.04.2026 в 10:27
В Иркутске впервые начнут изучать бурятский язык
Эксперимент стартует в одном из классов гимназии №1
Текст: Иван Иванов
С 1 сентября 2026 года в иркутской гимназии №1 появятся уроки бурятского языка и литературы. Их введут для одного из первых классов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
По данным портала «Ирсити.ру», сейчас бурятский язык в регионе изучают более 7 тысяч детей. Занятия проходят в 91 школе, 54 детских садах и нескольких учреждениях дополнительного образования — в основном в Усть-Ордынском Бурятском округе и ряде районов области.
Для школьников уже разработали специальные учебники «Буряад хэлэн» для 1–8-х классов с учетом местного диалекта. Сейчас готовят материалы и для девятиклассников.
Власти региона планируют дальше развивать преподавание бурятского языка. В частности, увеличивать число школ и детских садов, где его изучают, готовить новых учителей и создавать приложения для изучения языка.
Также обсуждается идея использовать бурятский язык на указателях и вывесках в местах компактного проживания бурятского населения.
