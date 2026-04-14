Общество 14.04.2026 в 09:00

Блокировка карты при переводе денег

Когда банки могут заблокировать карту
Текст: Номер один
Вопрос: «В соцсетях пишут, что с 1 апреля банки начали блокировать карты за любые переводы между людьми. Это правда?» Максим, Закаменск.

Нет, это не правда. Массовой блокировки карт за обычные переводы друзьям и родственникам не будет. Информация, которая разошлась в соцсетях, — паника, не имеющая отношения к реальности. Минфин прямо подтвердил, что с 1 апреля переводы между обычными людьми не изменятся.

Однако ФНС и Центробанк действительно готовят законопроекты об ужесточении контроля за переводами между физлицами. Чтобы выявлять тех, кто использует личные карты для бизнеса, не платя налоги. Речь о продавцах, сдающих квартиру посуточно, мастерах, берущих оплату на карту, и других нелегальных предпринимателях.

Если вы просто переводите деньги родственникам или друзьям, беспокоиться не о чем, это по-прежнему не облагается налогом.

Когда могут заблокировать? Если на карту регулярно поступают крупные суммы от разных людей, а у владельца нет официального дохода. Это сигнал для банка: возможно, человек ведёт бизнес без регистрации. В таком случае карту могут приостановить до выяснения обстоятельств.

