Происшествия 14.04.2026 в 10:43
За сутки в Бурятии двое детей попали под колеса
Оба мальчика получили незначительные травмы
Текст: Елена Кокорина
За прошедшие сутки двое несовершеннолетних мальчиков пострадали в Бурятии от наезда автомобилистов. Одно из ДТП произошло днем в Гусиноозерске.
- 29-летняя водитель автомобиля «Тойота Аква» на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 10-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на электросамокате. В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение, но после осмотра был отпущен домой, - рассказали в полиции республики.
Второе ДТП произошло вечером в селе Сотниково. 32-летний водитель автомашины «Ниссан Дизель» сбил 11-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу, но после осмотра отправили на амбулаторное лечение.
Фото: МВД РБ
