За сутки в Бурятии двое детей попали под колеса

За прошедшие сутки двое несовершеннолетних мальчиков пострадали в Бурятии от наезда автомобилистов. Одно из ДТП произошло днем в Гусиноозерске.

- 29-летняя водитель автомобиля «Тойота Аква» на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 10-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на электросамокате. В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение, но после осмотра был отпущен домой, - рассказали в полиции республики.

Второе ДТП произошло вечером в селе Сотниково. 32-летний водитель автомашины «Ниссан Дизель» сбил 11-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу, но после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

Фото: МВД РБ