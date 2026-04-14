Происшествия 14.04.2026 в 10:43

За сутки в Бурятии двое детей попали под колеса

Оба мальчика получили незначительные травмы
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За сутки в Бурятии двое детей попали под колеса

За прошедшие сутки двое несовершеннолетних мальчиков пострадали в Бурятии от наезда автомобилистов. Одно из ДТП произошло днем в Гусиноозерске.

- 29-летняя водитель автомобиля «Тойота Аква» на нерегулируемом пешеходном переходе наехала на 10-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть на электросамокате. В результате ДТП ребенок с травмами доставлен в медицинское учреждение, но после осмотра был отпущен домой, - рассказали в полиции республики.

Второе ДТП произошло вечером в селе Сотниково. 32-летний водитель автомашины «Ниссан Дизель» сбил 11-летнего мальчика. Ребенка с травмами доставили в больницу, но после осмотра отправили на амбулаторное лечение.

Фото: МВД РБ

Теги
дтп

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru