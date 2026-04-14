В Бурятии проснулись «герои мема»

В Селенгинском районе Бурятии проснулись «герои мема» – тарбаганы. Сурков заснял госохотинспектор Бурприроднадзора Вячеслав Доржиев.

Зверьки после зимней спячки принимают солнечные ванны и уже намечают планы по восстановлению массы тела.

Известно, что тарбаганы любят поднимать нос кверху и стоять на задних лапках – в позе «столбика». Они делают это по нескольким причинам – когда оценивают опасности или проявляют любопытство.

Этот сурок является главным символом Тарбагатайского района и изображен на его гербе.