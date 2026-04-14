14.04.2026
В Бурятии проснулись «герои мема»
Госохотинспектор Бурприроднадзора заснял тарбаганов
Текст: Карина Перова
В Селенгинском районе Бурятии проснулись «герои мема» – тарбаганы. Сурков заснял госохотинспектор Бурприроднадзора Вячеслав Доржиев.
Зверьки после зимней спячки принимают солнечные ванны и уже намечают планы по восстановлению массы тела.
Известно, что тарбаганы любят поднимать нос кверху и стоять на задних лапках – в позе «столбика». Они делают это по нескольким причинам – когда оценивают опасности или проявляют любопытство.
Этот сурок является главным символом Тарбагатайского района и изображен на его гербе.
