Борица из Бурятии взяла «золото» в Турции

В Анталье (Турция) проходит турнир International Victory Cup U-17 (6+). На соревнованиях отличилась борец из Бурятии.

Ирина Цыдеева завоевала золотую медаль в весовой категории до 49 кг. В финальном поединке девушка положила представительницу Турции на туше, рассказали в Федерации спортивной борьбы РБ.

Напомним, генеральным партнером федерации является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.