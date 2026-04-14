Спорт 14.04.2026 в 09:18
Борица из Бурятии взяла «золото» в Турции
Там проходит турнир International Victory Cup U-17
Текст: Карина Перова
В Анталье (Турция) проходит турнир International Victory Cup U-17 (6+). На соревнованиях отличилась борец из Бурятии.
Ирина Цыдеева завоевала золотую медаль в весовой категории до 49 кг. В финальном поединке девушка положила представительницу Турции на туше, рассказали в Федерации спортивной борьбы РБ.
Напомним, генеральным партнером федерации является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.
