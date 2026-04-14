В Бурятии девочка умерла, случайно выпив отвердитель для эпоксидной смолы

В Баргузинском районе Бурятии маленькая девочка скончалась, выпив отвердитель для эпоксидной смолы, который ранее ее отец перелил в бутылку из-под сиропа от кашля. Мужчина предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности – следователи СК завершили расследование уголовного дела.

Обвиняемый занимался изготовлением деревянных изделий с использованием эпоксидной смолы. В конце ноября 2025 года после работы в мастерской он перелил остатки отвердителя в пустую бутылку из-под лекарства от кашля с соответствующей этикеткой и оставил ее в доме на холодильнике.

Спустя несколько дней он забыл, что в этом флаконе, и по ошибке поставил его к другим лекарственным препаратам. 30 декабря утром у его малолетней дочери появились признаки простуды. Сожительница мужчины, не знавшая о содержимом баночки и думая, что это сироп, напоила девочку. Последняя проглотила жидкость.

Из-за острого отравления ребенок скончался на месте до приезда «скорой» – отвердитель для эпоксидной смолы имеет высокую токсичность.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - заключили в СУ СКР по Бурятии.