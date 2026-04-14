Происшествия 14.04.2026 в 10:08

В Бурятии девочка умерла, случайно выпив отвердитель для эпоксидной смолы

Опасная жидкость находилась в баночке из-под сиропа от кашля
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: СУ СКР по Бурятии

В Баргузинском районе Бурятии маленькая девочка скончалась, выпив отвердитель для эпоксидной смолы, который ранее ее отец перелил в бутылку из-под сиропа от кашля. Мужчина предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности – следователи СК завершили расследование уголовного дела.

Обвиняемый занимался изготовлением деревянных изделий с использованием эпоксидной смолы. В конце ноября 2025 года после работы в мастерской он перелил остатки отвердителя в пустую бутылку из-под лекарства от кашля с соответствующей этикеткой и оставил ее в доме на холодильнике.

Спустя несколько дней он забыл, что в этом флаконе, и по ошибке поставил его к другим лекарственным препаратам. 30 декабря утром у его малолетней дочери появились признаки простуды. Сожительница мужчины, не знавшая о содержимом баночки и думая, что это сироп, напоила девочку. Последняя проглотила жидкость.

Из-за острого отравления ребенок скончался на месте до приезда «скорой» – отвердитель для эпоксидной смолы имеет высокую токсичность.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - заключили в СУ СКР по Бурятии.

Теги
смерть по неосторожности СК

ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru