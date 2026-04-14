Экономика и бизнес 14.04.2026 в 09:56
Самолёту «Байкал» подыскали альтернативу
Из-за нехватки денег на новые самолеты предложено восстановить старые «кукурузники»
Текст: Иван Иванов
В России предложена инициатива по восстановлению около 700 простаивающих самолетов Ан-2, находящихся на хранении у частных структур. По оценкам разработчика ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина», ресурс этих воздушных судов выработан лишь на треть, что позволит решить проблему дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие пять-семь лет. Восстановление парка потребует значительных инвестиций — от 14,5 до 21 миллиарда рублей.
Как сообщает «Коммерсантъ», ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» предложило вернуть в эксплуатацию эти самолеты, поскольку их ресурс еще не исчерпан, а срок службы Ан-2 не ограничен календарно. Замена устаревших двигателей на более современные, модернизация кабины и приборов также входят в план.
Несмотря на предложение, авиаперевозчики выражают сомнения в экономической целесообразности, указывая на нехватку средств даже на поддержание текущего парка, ужесточение требований к обслуживанию и рост стоимости запчастей из-за параллельного импорта. Увеличилась и стоимость оформления сертификатов летной годности.
При этом перспектива самолета «Байкал», призванного заменить Ан-2, остаются туманными. Хотя в Минпромторге заявляют о продолжении проекта, эксперты сомневаются в его скором запуске и считают, что «Байкал» не сможет полностью заменить Ан-2 из-за непригодности для эксплуатации на грунтовых посадочных площадках. Часть экспертного сообщества указывает на необходимость субсидирования местных авиалиний независимо от типа используемых самолетов, в то время как другие видят будущее за Ми-8 или беспилотными технологиями.
