Экономика и бизнес 14.04.2026 в 09:56

Самолёту «Байкал» подыскали альтернативу

Из-за нехватки денег на новые самолеты предложено восстановить старые «кукурузники»
Текст: Иван Иванов
В России предложена инициатива по восстановлению около 700 простаивающих самолетов Ан-2, находящихся на хранении у частных структур. По оценкам разработчика ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина», ресурс этих воздушных судов выработан лишь на треть, что позволит решить проблему дефицита перевозок на местных линиях в ближайшие пять-семь лет. Восстановление парка потребует значительных инвестиций — от 14,5 до 21 миллиарда рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» предложило вернуть в эксплуатацию эти самолеты, поскольку их ресурс еще не исчерпан, а срок службы Ан-2 не ограничен календарно. Замена устаревших двигателей на более современные, модернизация кабины и приборов также входят в план.

Несмотря на предложение, авиаперевозчики выражают сомнения в экономической целесообразности, указывая на нехватку средств даже на поддержание текущего парка, ужесточение требований к обслуживанию и рост стоимости запчастей из-за параллельного импорта. Увеличилась и стоимость оформления сертификатов летной годности.

При этом перспектива самолета «Байкал», призванного заменить Ан-2, остаются туманными. Хотя в Минпромторге заявляют о продолжении проекта, эксперты сомневаются в его скором запуске и считают, что «Байкал» не сможет полностью заменить Ан-2 из-за непригодности для эксплуатации на грунтовых посадочных площадках. Часть экспертного сообщества указывает на необходимость субсидирования местных авиалиний независимо от типа используемых самолетов, в то время как другие видят будущее за Ми-8 или беспилотными технологиями.
Все новости

Улан-удэнец попался на краже забытой меховой шапки
14.04.2026 в 13:20
Имущество экс-спикера парламента Иркутской области перешло к «Роснефти»
14.04.2026 в 13:01
Недобросовестный таксист оставил жительницу Бурятии без авто
14.04.2026 в 13:00
Житель Улан-Удэ построил бизнес на продаже несуществующего авто
14.04.2026 в 12:35
В селе Кика в Бурятии закрыли мост
14.04.2026 в 12:19
Арбат в Улан-Удэ обновят, но сохранят его душу
14.04.2026 в 12:11
Молодую закладчицу из Бурятии «посадили» на 8 лет
14.04.2026 в 12:08
В Иркутске объемы нераспроданного жилья достигли колоссальных размеров
14.04.2026 в 11:52
Пострадавшие на производстве жители Бурятии получили 8 машин
14.04.2026 в 11:08
В центре Улан-Удэ на Арбате появится «зелёная река»
14.04.2026 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 апреля

Читайте также
Имущество экс-спикера парламента Иркутской области перешло к «Роснефти»
На аукционе госкомпания купила «Саянскхимпласт»
14.04.2026 в 13:01
Всемирный банк оценил перспективы Монголии как позитивные
Прогнозируется, что в 2026 году экономика страны вырастет на 5%
13.04.2026 в 10:22
Успейте занять своё место на главном бизнес-событии года
16 апреля в Физкультурно-спортивном комплексе состоится форум «Сделано в Бурятии»
13.04.2026 в 09:25
Производителей Бурятии приглашают на встречу с торговыми сетями
Там они смогут презентовать свою продукцию
10.04.2026 в 14:57
