14.04.2026

Иркутская область хочет занять 30 миллиардов рублей под 18,5% годовых

Часть средств понадобится на то, чтобы обслуживать кредиты, взятые в начале года
Текст: Иван Иванов
Министерство финансов Иркутской область все глубже залазит в кабалу коммерческих банков, чтобы закрыть возникающие дыры в региональном бюджете и обслуживать недавно взятые долги. Недавняя публикация трех новых извещений о торгах от 9 апреля на сайте госзакупок свидетельствует о третьей по счету серии аукционов за весну, сообщает портал «Ирсити.ру».

По итогам этих торгов планируется привлечь внушительную сумму в 2,7 миллиарда рублей. Начальная процентная ставка установлена на уровне 18,5% годовых. Предполагается, что доступ к кредитным линиям будет открыт с 28 апреля, а срок их действия составит 459 дней, что эквивалентно одному году и трем месяцам. Прием заявок продлится до 17 апреля, а сами торги состоятся 21 апреля.

Суммарно объем привлекаемых Минфином кредитных средств приближается к отметке в 30 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, что в начале года регион уже привлек 12 миллиардов рублей. Эти кредитные линии были рассчитаны на 5 месяцев и, по словам главы Минфина Екатерины Багайниковой, предназначались для погашения ранее взятых банковских займов, выплаты по которым пришлись на начало февраля и начало апреля.

Таким образом в конце апреля Иркутская область может привлечь еще 12,4 миллиарда рублей. По одному из направлений кредитования на 6 миллиардов рублей торги уже состоялись, победитель определен. Однако, контракты опубликованы только по двум аукционам, в рамках которых Сбербанк предоставит 1,5 миллиарда рублей.

Помимо этого, 3 апреля были объявлены еще восемь аукционов на привлечение общей суммы в 6,4 миллиарда рублей. Ожидается, что лимиты по этим кредитам будут доступны с 28 апреля на срок до года. Начальная ставка по данным аукционам также составляет 18,5% годовых, а итоги будут подведены 15 апреля.

Сложившаяся ситуация, когда Иркутская область вынуждена прибегать к столь масштабному привлечению кредитных средств, свидетельствует о тяжелейшем положении с бюджетом. Иркутская область, будучи важным центром добычи и переработки сырьевых ресурсов, сильно зависит от мировых рынков и цен на сырье. Экономические санкции, безусловно, оказали негативное влияние на экспортные отрасли региона, снизив объемы продаж и затруднив доступ к внешним рынкам капитала, что могло привести к сокращению доходов региона и увеличению дефицита.
