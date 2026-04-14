Общество 14.04.2026 в 09:51

В Бурятии сократили посевные площади ряда культур

Это объясняется увеличением площади чистых паров
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В минсельхозпроде Бурятии состоялся первый оперштаб по подготовке к посевной кампании. До начала весенних полевых работ осталось меньше месяца. Общая площадь в текущем сезоне составит 118,8 тыс. га, что несколько ниже прошлогоднего уровня.

«Это объясняется увеличением площади чистых паров. В нынешнем году их площадь достигла 26,5 тыс. га, превысив показатель 2025 года на 12,4%», - пояснили в министерстве.

Так, увеличивается доля технических культур (площади выросли на 10% и составили 8,7 тыс. га)., картофеля (7,5 тыс. га – рост на 13,6%), овощей (1,1 тыс. га – рост на 10,4%) и нового направления по лекарственным травам. При этом зерновые и зернобобовые культуры сократятся до 63,1 тыс. га, а кормовые до 38,3 тыс. га.

Что касается развития нового направления лекарственного растениеводства, то в этом году десять хозяйств планируют засеять лекарственными травами 705 га. Это более чем в шесть раз превышает прошлогодние 108,9 га. Сейчас прорабатывается вопрос введения субсидий для новой отрасли.

В целом большинство сельхозпроизводителей уже закупили семена или заключили контракты на их поставку. Отдельным хозяйствам Баргузинского, Кижингинского, Курумканского и Тункинского районов дали рекомендации по закупке высококачественных семян районированных сортов на семеноводческих предприятиях республики.

У аграриев также возник вопрос по приобретению минеральных удобрений и средств защиты растений. Так, в сельхозорганизациях наблюдаются задержки с получением субсидий на проведение комплекса агротехнических работ, что связано с особенностями федерального законодательства для ООО, в отличии от КФХ.

«Ситуация находится на контроле. Мы ждем необходимых решений от органов федерального казначейства в самое ближайшее время. Как только финансовая отмашка будет получена, хозяйства незамедлительно законтрактуют необходимые объемы, срыва кампании по подкормке мы не допустим» - подчеркнул первый замминистра Дамдин Намсараев.

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
