Общество 14.04.2026 в 09:59

В Бурятии женщина оставила за контейнером 4,5 млн рублей

Деньги, накопленные на покупку дома, у нее выманили мошенники
A- A+
Текст: Елена Кокорина
36-летняя жительница Северобайкальска потеряла 4,5 млн рублей из-за телефонных мошенников. Они убедили ее обналичить накопления, добровольно увезти их в Иркутск и оставить рюкзак с деньгами за контейнером.

В полиции республики рассказали, что ноябре 2025 года женщина из Северобайкальска задала вопрос в онлайн-группе о социальных выплатах. Ей в личные сообщения прислали номер телефона для консультации. Когда она позвонила, неизвестный мужчина попросил её назвать паспортные данные и СНИЛС, а сразу после стали поступать звонки с разных номеров.

Один из звонивших сказал, что её аккаунт на госуслугах взломан и счета могут заблокировать. Другой представился сотрудником силовых структур и заявил, что от её имени пытались перевести деньги и её могут обвинить в мошенничестве. Третий собеседник назвался представителем Центробанка и предложил «помочь» разобраться, утверждая, что мошенники хотят украсть её деньги. Узнав, что она планирует купить дом, он посоветовал срочно снять все деньги.

8 апреля женщина подала заявку в банк на снятие 7,5 млн рублей для покупки жилья. 10 апреля ей выдали 4,5 млн рублей наличными, остальные деньги остались на счетах из-за ошибки в документах.

- После этого ей снова позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он сказал, что сотрудники банка замешаны в мошенничестве, и для «экспертизы» деньги нужно отвезти в Москву через Иркутск. Женщине велели купить билет до Иркутска и передать деньги «оперативникам».

11 апреля она приехала в Иркутск, получила координаты места по мессенджеру, оставила рюкзак с 4,5 млн рублей за контейнером и уехала, - рассказали в полиции.

Мошенники даже оплатили ей такси до дома, заплатив водителю 72 тысячи рублей. Вернувшись домой и поговорив с родственниками, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Фото: нейросеть

Теги
мошенники

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru