В Бурятии женщина оставила за контейнером 4,5 млн рублей

36-летняя жительница Северобайкальска потеряла 4,5 млн рублей из-за телефонных мошенников. Они убедили ее обналичить накопления, добровольно увезти их в Иркутск и оставить рюкзак с деньгами за контейнером.

В полиции республики рассказали, что ноябре 2025 года женщина из Северобайкальска задала вопрос в онлайн-группе о социальных выплатах. Ей в личные сообщения прислали номер телефона для консультации. Когда она позвонила, неизвестный мужчина попросил её назвать паспортные данные и СНИЛС, а сразу после стали поступать звонки с разных номеров.

Один из звонивших сказал, что её аккаунт на госуслугах взломан и счета могут заблокировать. Другой представился сотрудником силовых структур и заявил, что от её имени пытались перевести деньги и её могут обвинить в мошенничестве. Третий собеседник назвался представителем Центробанка и предложил «помочь» разобраться, утверждая, что мошенники хотят украсть её деньги. Узнав, что она планирует купить дом, он посоветовал срочно снять все деньги.

8 апреля женщина подала заявку в банк на снятие 7,5 млн рублей для покупки жилья. 10 апреля ей выдали 4,5 млн рублей наличными, остальные деньги остались на счетах из-за ошибки в документах.

- После этого ей снова позвонил человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он сказал, что сотрудники банка замешаны в мошенничестве, и для «экспертизы» деньги нужно отвезти в Москву через Иркутск. Женщине велели купить билет до Иркутска и передать деньги «оперативникам».

11 апреля она приехала в Иркутск, получила координаты места по мессенджеру, оставила рюкзак с 4,5 млн рублей за контейнером и уехала, - рассказали в полиции.

Мошенники даже оплатили ей такси до дома, заплатив водителю 72 тысячи рублей. Вернувшись домой и поговорив с родственниками, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

