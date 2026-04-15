В Улан-Удэ долгожительница отмечает свое 101-летие

Сегодня, 15 апреля, в Улан-Удэ чествуют долгожительницу. Труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Алдырова Евдокия Ахадаевна отмечает свое 101-летие.

Женщина – родом из улуса Нарин-Кунта Ольхонского района Иркутской области. Выросла в семье, где воспитывалось пятеро детей. После тяжелой болезни и смерти мамы и младшей сестренки родной дядя их отца в 1934 году перевез всех в село Эгита Еравнинского района Бурятии. А после смерти отца сироты воспитывались в семье дяди, у которого было трое детей.

В 1942 году Евдокия окончила 7 классов в Ульдургинской неполной средней школе. Когда началась война, дядя Андай и брат Александр ушли добровольцами на фронт. Они погибли в 1945 году.

Так как Евдокия Ахадаевна была самая старшая, с 6-го класса она пошла работать в колхоз вместе с тетей, зарабатывать трудодни, чтобы прокормить всю семью. Осенью 1943 года девушка успешно прошла курсы снайперской подготовки при Еравнинском РВК БМАССР.

С 1947 по 1948 гг. она училась на курсах колхозных бухгалтеров в Кяхте. После работала бухгалтером в колхозе, Хоринской МТС, счетоводом, бухгалтером материальной группы, бухгалтером-ревизором, финансистом-экономистом, старшим бухгалтером в Хоринском леспромхозе, а затем была переведена в Хоринский лесхоз.

В 1959 году ее избрали депутатом Орсовского избирательного округа №22, Хоринского Сельского Совета депутатов трудящихся, Хоринского аймака, Бурятской АССР. 1 декабря 1980 года была уволена в связи с уходом на пенсию по возрасту.

«Евдокия Ахадаевна награждена многочисленными почетными грамотами и ценными подарками. Имеет медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветерана труда», юбилейные медали Победы в ВОВ, медаль «100 лет Республике Бурятия» и «100 лет Хоринскому району», - рассказали в минсоцзащиты Бурятии.

У долгожительницы трое сыновей и одна дочь, двенадцать внуков и пятнадцать правнуков.