Спорт 15.04.2026 в 10:58

Бурятские боксёры стали лучшими на Дальнем Востоке

Спортсмены завоевали два золота и серебро на первенстве ДФО
Текст: Елена Кокорина
Об очередных завоеваниях наших спортсменов и их медалях рассказали в минспорта Бурятии. С 8 по 12 апреля во Владивостоке прошло первенство Дальневосточного федерального округа по боксу среди юниоров. Спортсмены из Бурятии показали высокий уровень подготовки и завоевали сразу три медали: два золота и серебро.

- Отличный результат и сильные бои. Видно, что ребята готовы бороться и побеждать. Поздравляем команду с отличным результатом и желаем новых побед на следующих стартах, - отметил министр спорта республики Иван Козырев.

Медалисты из Бурятии – Базыр Хоборков (весовая категория 48 кг), Аким Кузьмин (71 кг) и Александр Баиров (54 кг). Спортсмены готовились к соревнованиям под руководством тренерского состава: Шаргакшанова Д. Н., Сенотрусова А. П., Балдакова Д. И., Хорлоева С. Ц., Цыренова У. Д., Чимитова Б. А. и Бадмаева Ц. Ц.

Фото: минспорта Бурятии

