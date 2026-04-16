Происшествия 16.04.2026 в 11:22

В Улан-Удэ мужчина провалился под лед, катаясь на лыжах

Тонущего горе-экстремала заметили на водоеме в районе улицы Бабушкина
A- A+
Текст: Карина Перова
Фото: Комитет по ГО, ЧС и ОБ администрации Улан-Удэ

Вчера днем в Улан-Удэ в районе улицы Бабушкина очевидцы заметили тонущего мужчину. На место вызвали спасателей городской поисково-спасательной службы.

Выяснилось, что мужчина катался по льду на лыжах и провалился. При этом водоем уже практически растаял.

Горе-экстремала вытащили на берег с помощью лестницы и троса. После его передали бригаде «скорой».

«Напоминаем всем жителям: выход на лёд крайне опасен! Берегите себя и своих близких – не рискуйте жизнью! В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните на единый телефон спасения – 112», - прокомментировали в комитете по ГО, ЧС и ОБ администрации Улан-Удэ.

Ранее «Номер один» сообщал, как девятиклассник заметил женщину, которая одной ногой провалилась под лёд. ЧП случилось 29 марта в десять часов вечера рядом с парк-отелем «Байкал» в микрорайоне Батарейка.

Теги
спасение

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru