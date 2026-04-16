В Улан-Удэ мужчина провалился под лед, катаясь на лыжах

Вчера днем в Улан-Удэ в районе улицы Бабушкина очевидцы заметили тонущего мужчину. На место вызвали спасателей городской поисково-спасательной службы.

Выяснилось, что мужчина катался по льду на лыжах и провалился. При этом водоем уже практически растаял.

Горе-экстремала вытащили на берег с помощью лестницы и троса. После его передали бригаде «скорой».

«Напоминаем всем жителям: выход на лёд крайне опасен! Берегите себя и своих близких – не рискуйте жизнью! В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните на единый телефон спасения – 112», - прокомментировали в комитете по ГО, ЧС и ОБ администрации Улан-Удэ.

