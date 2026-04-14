В Бурятии безответственный бизнес загаживает Байкал

Неравнодушные жители Кабанского района Бурятии бьют тревогу. По их словам, любители туризма и подледного лова, отдыхающие на побережье Байкала в местности «Байкальский прибой», оставляют после себя не только мусор, но и более серьезные проблемы. Их наблюдения, подкрепленные фотографиями, свидетельствуют о халатном отношении к экологии озера, а главная угроза, как утверждают обеспокоенные граждане, скрывается не на поверхности, а в земле – в виде негерметичных выгребных ям и канализационных колодцев мини-гостиниц.При росте турпотока и безответственном отношении владельцев турбаз к экологии растут риски того, что озеро может превратиться в мусорную свалку. Необходим контроль, наказание нарушителей экологического законодательства, а также одновременная поддержка тех гостиниц, которые заботятся об экологии, полагают общественники.Местный житель Александр Иванов (фамилия изменена. – Прим. ред.) рассказал шокирующую историю, которая, по его словам, не единична. Он утверждает, что ассенизаторские машины, предназначенные для откачки нечистот из гостиниц с «Байкальского прибоя», зачастую не довозят свой груз до очистных сооружений. Вместо этого они останавливаются у ближайшей речки Толбажихи.- На трассе «Байкал», как только выезжаете со станции Байкальский прибой, за мостом идет отворот, потом немного проезжаете, и там есть место, где можно подъехать к берегу, а потом развернуться. Дальше дороги нет. То есть это специальное место для разгрузки. И ассенизаторские машины туда подъезжают к речке и просто сливают содержимое в воду, – делится своими наблюдениями Александр.На вопрос, почему нарушители не стараются скрыть следы, сливая в лес или овраг, он отвечает: «Если сливать в лес, то там однозначно будет все видно, а весь этот ил и фекалии вызовут большое скопление мух. И вообще это будет огромная лужа, которая может стоять месяцами, распространяя сильные запахи. Такое место может обнаружить случайный грибник. А так, рукав спустил в речку, и все смыло, никаких следов».Проблема усугубляется тем, что речка Толбажиха впадает непосредственно в Байкал, унося с собой все загрязнители. По словам Александра, подобные нарушения происходят уже очень длительное время.Причина такого отношения, как полагает Александр, кроется в высокой стоимости услуг по вывозу и утилизации сточных вод.- Сегодня в Бурятии владельцы гостиничных домиков могут заключить договоры на откачку и перевозку сточных вод до ближайших очистных сооружений, но опять-таки цена их достаточно высока. Сама перевозка, например, от станции Байкальский прибой до Селенгинска, где расположены очистные сооружения – это десятки километров дороги. И из-за такого плеча стоимость получается очень высокая. Например, откачка и перевозка обходятся до 25 тыс. рублей, и гостиницы стремятся сэкономить на экологии. Причем не факт, что даже если заплатят, то водитель довезет содержимое до очистных, а не выльет в ближайшую речку, – объясняет он.Таким образом, слив стоков в водоемы и использование негерметичных выгребных ям приводят к загрязнению грунтовых вод и самого Байкала.Пример озера Котокель, где в 90-е и начале 2000-х построили десятки туристических баз без эффективных очистных сооружений, наглядно демонстрирует последствия такого подхода. Сточные воды, попадая в озеро, вызвали бурное цветение сине-зеленых водорослей и появление токсинов, которые привели к гибели рыбы и представляли угрозу для здоровья людей. Озеро лишь сегодня кое-как восстановилось, хотя прошло почти 20 лет. Но туристы туда уже не поедут.Как же бороться с нарушителями природоохранного законодательства?Один из вариантов, предложенных Александром – установка камер видеонаблюдения. Это помогло бы выявлять машины, сливающие нечистоты, и штрафовать их. Однако он признает, что проблема пресловутого транспортного плеча и слишком высокой стоимости утилизации остается. По его мнению, более эффективным решением было бы обязать все гостиницы, работающие с туристами, устанавливать локальные системы очистки стоков (ЛОС). Стоимость обустройства такой системы на 20 кубометров, по его оценкам, составляет около 700 - 800 тыс. рублей.Председатель ассоциации туриндустрии Бурятии Вячеслав Дмитриев подтверждает наличие проблемы с очистными сооружениями в республике, особенно в старых мини-гостиницах и гостевых домах. Однако он отмечает, что новые, особенно крупные гостиницы, строящиеся в рамках региональных программ развития туризма, как правило, либо имеют собственные локальные системы очистки, либо заключили прямые договоры с очистными сооружениями.В качестве положительного примера он приводит ОЭЗ «Байкальская гавань» в с. Турка — особую экономическую зону туристско-рекреационного типа, где «эффективно функционируют очистные сооружения и принимаются на переработку стоки турбаз и частного сектора».Заведующая кафедрой экологии БГУ Сэндэма Ширапова согласна с таким подходом. Она подчеркивает, что вывоз жидких и твердых отходов составляет значительную долю в себестоимости гостиничных услуг, что и объясняет высокую стоимость туров на экологически ответственные турбазы Байкала.- Перспектива будет заключаться в том, чтобы, несмотря на высокую стоимость вывоза жидких отходов, аккумулировать их на каких-то опорных точках переработки очистных сооружений, как, например, особая туристическая зона возле села Турка, – говорит она.Ширапова также считает, что без помощи государства отельеры не справятся, «если мы будем выводить наши отели на мировой уровень, то необходимо и соответствующее подкрепление самому бизнесу, иначе будет очень сложно все это дело вывозить».Но дороговизна вывоза стоков не является оправданием для безответственного слива отходов куда попало. Организовывать бизнес в надежде, что когда-нибудь затраты на вывоз стоков возьмет на себя государство – также беспечно.Общественный инспектор по охране окружающей среды Росприроднадзора Владимир Афанасьев высказывает уверенность, что для мини-гостиниц наиболее эффективным решением является установка локальных систем очистки сточных вод. По его мнению, «владельцы мини-гостиниц должны понять, что разовые затраты на систему очистки в долгосрочной перспективе окажутся выгоднее». Это позволит им избавиться от постоянной зависимости от ассенизаторских машин, колебаний цен на бензин и услуг по вывозу отходов. Даже приобретение собственной вакуумной машины не решит проблему кардинально, поскольку расходы на перевозку и сама работа очистных сооружений, куда будут доставляться нечистоты, по-прежнему остаются под вопросом.- Лучше быть независимым и сделать очистку, как это делается во многих странах, – подчеркивает Афанасьев.Напомним, что ЛОС – это установка, где сточные воды проходят через механическую и биологическую очистку. Современные системы, применяющие аэробные и аноксные процессы, способны эффективно удалять из стоков азот, фосфор и другие загрязнители. Это инвестиция, которая, по мнению Владимира Афанасьева, оправдывает себя, избавляя от постоянных расходов и рисков, связанных с эксплуатацией устаревших или неэффективных систем утилизации.Важно отметить, что с 6 сентября 2025 года вступили в силу изменения в КоАП РФ, ужесточающие ответственность для отелей за несоблюдение экологических требований. Штрафы для юридических лиц могут достигать сотен тысяч рублей с возможностью приостановления деятельности до 90 суток.Надзорные органы также массово подают иски о запрете эксплуатации гостиниц, чьи очистные сооружения не соответствуют нормативам, или признании зданий самовольными постройками, если они построены без учета возможности размещения очистных сооружений. Например, в Бурятии суды регулярно удовлетворяют иски Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о приостановке работы туристических баз, работающих с нарушениями, в том числе и связанных с ненадлежащей организацией сточных вод и вывозом отходов. Владельцам таких турбаз, в случае если они не устранят нарушения, дается год на снос строений.В связи с ростом турпотока в Бурятию подобная работа должна продолжаться, иначе нам будет трудно сохранить Байкал как мировую жемчужину.