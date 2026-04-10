Россияне вынесли из банков полтриллиона рублей наличными

Рост объема наличных денег в обращении россиян за последние два месяца может быть связан с отключениями мобильного интернета, которые побуждают граждан, включая предпринимателей, формировать запас наличных денег для проведения платежей. Как сообщает портал News.mail.ru, этом стало известно 9 апреля из информационно-аналитического комментария Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».Рост объема наличных денег в обращении россиян может быть связан с отключениями мобильного интернета, которые побуждают граждан, включая предпринимателей, формировать запас наличных денег для проведения платежей.Представители регулятора отметили, что в этом марте объем наличных денег в обращении россиян возрос на 0,3 триллиона рублей после роста на 0,2 триллиона рублей в феврале. В Центробанке подчеркнули, что текущие показатели существенно превышают значения прошлых лет, передает сайт регулятора.Фото: Номер один