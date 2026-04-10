Общество 10.04.2026 в 14:59

Россияне вынесли из банков полтриллиона рублей наличными

В Центробанке полагают, что это связано с проблемами оплаты картами в связи с блокировками интернета
Текст: Иван Иванов
Рост объема наличных денег в обращении россиян за последние два месяца может быть связан с отключениями мобильного интернета, которые побуждают граждан, включая предпринимателей, формировать запас наличных денег для проведения платежей. Как сообщает портал News.mail.ru, этом стало известно 9 апреля из информационно-аналитического комментария Банка России «Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП».

Представители регулятора отметили, что в этом марте объем наличных денег в обращении россиян возрос на 0,3 триллиона рублей после роста на 0,2 триллиона рублей в феврале. В Центробанке подчеркнули, что текущие показатели существенно превышают значения прошлых лет, передает сайт регулятора.

«Он даже забрал его трусы»
10.04.2026 в 16:06
На трассе в Бурятии легковушка влетела в трал грузовика
10.04.2026 в 15:55
«Город солнца и добрых сердец!»
10.04.2026 в 15:32
В Якутии суд освободил от срочной службы сына погибшего на Украине мобилизованного
10.04.2026 в 15:28
Почти 490 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзале Улан-Удэ
10.04.2026 в 15:02
Россияне вынесли из банков полтриллиона рублей наличными
10.04.2026 в 14:59
Производителей Бурятии приглашают на встречу с торговыми сетями
10.04.2026 в 14:57
В Улан-Удэ частично ограничат движение на Бабушкина
10.04.2026 в 14:33
В Бурятии благотворители осчастливили одинокого пенсионера
10.04.2026 в 13:49
Жительница Улан-Удэ, напавшая на полицейского, засудила государство
10.04.2026 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

«Город солнца и добрых сердец!»
Улан-Удэ украшают панно и билбордами в честь 360-летия города
10.04.2026 в 15:32
В Якутии суд освободил от срочной службы сына погибшего на Украине мобилизованного
Подобные решения в судебной практике региона ранее не выносились
10.04.2026 в 15:28
Почти 490 маломобильных пассажиров получили помощь на вокзале Улан-Удэ
По числу обращений в центр содействия мобильности впереди только Иркутск-Пассажирский
10.04.2026 в 15:02
В Улан-Удэ частично ограничат движение на Бабушкина
Ограничение будет действовать с 11 по 12 апреля
10.04.2026 в 14:33
