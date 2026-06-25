Обвиняемый в тяжком преступлении добровольно явился в суд Улан-Удэ

В Улан-Удэ обвиняемый в тяжком преступлении мужчина, находившийся в федеральном розыске, по неизвестной нам причине сам явился в здание суда. Его статус определился при проверке документов на входе здания и горожанин тут же был задержан.

Как рассказали в Службе судебных приставов республики, инцидент произошёл в здании Советского районного суда. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов установил личность посетителя и обнаружил, что он числится в базе федерального розыска за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Мужчина был сразу задержан и передан полиции.

- За первые пять месяцев 2026 года судебные приставы задержали 22-х человек, скрывавшихся от дознания, следствия или суда. Большинство из них разыскивались за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, однако четверо фигурантов находились в розыске за тяжкие и особо тяжкие преступления, - добавили в УФССП республики.

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