Зурхай на вторник, 14 апреля

Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин родившимся в год Мыши, Дракона, Обезьяны, проводить похоронные обряды, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), строить печь, совершать омовение.Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; создавать дружеские отношения (составлять договор), возводить и освящать объекты почитания, торговать, строить дамбу, насыпь и стены, устраивать помолвки и свадьбы.Стрижка волос: к счастью.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).Фото: Номер один