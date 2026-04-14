Общество 14.04.2026 в 06:02
Зурхай на вторник, 14 апреля
27-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин родившимся в год Мыши, Дракона, Обезьяны, проводить похоронные обряды, ставить закваску (для тарака, айрака и т. д.), строить печь, совершать омовение.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; создавать дружеские отношения (составлять договор), возводить и освящать объекты почитания, торговать, строить дамбу, насыпь и стены, устраивать помолвки и свадьбы.
Стрижка волос: к счастью.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для родившихся в годы Курицы и Обезьяны; создавать дружеские отношения (составлять договор), возводить и освящать объекты почитания, торговать, строить дамбу, насыпь и стены, устраивать помолвки и свадьбы.
Стрижка волос: к счастью.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на юг).
Фото: Номер один
