Пострадавшие на производстве жители Бурятии получили 8 машин

Накануне региональное отделение Соцфонда России вручило восемь специализированных автомобилей Lada жителям Бурятии, пострадавшим на производстве. Данные машины выпускаются в заводских модификациях с ручным управлением, адаптированы для водителей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.

«Автомобили предоставляются в качестве технического средства реабилитации. Необходимость в таком авто должна быть указана в индивидуальной программе реабилитации гражданина. Также автовладельцам будет частично компенсированы затраты на ремонт и горюче-смазочные материалы. Компенсируется отделением и 50% стоимости полисов ОСАГО, - рассказал управляющий ОСФР по Бурятии Климентий Шомоев.

Для авто, которым управляет или на котором перевозят человека с инвалидностью, также предусмотрено право на бесплатную парковку. Недавно в центре Улан-Удэ оборудовали платную парковку, 29 мест на ней предусмотрены для маломобильных граждан. Для бесплатного пользования необходимо внести автомобиль в федеральный реестр. Сделать это можно на Госуслугах, на сайте Федерального реестра инвалидов (ФРИ) или лично в МФЦ. Необходимо указать номер автомобиля, марку и модель.

«Конечно, наличие автомобиля упрощает жизнь. Никого просить не нужно, такси вызывать не нужно. Я живу в частном доме, мне Социальный Фонд предоставил подъемник, я спокойно спускаюсь в гараж, сажусь в машину, еду, возвращаюсь, снова пересаживаюсь в коляску. То есть, я более мобильный», - рассказал получатель автомобиля Евгений Алексеев.